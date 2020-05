vor 20 Minuten

Gentiloni: Wiederaufbauplan von 750 Milliarden Euro

Die EU-Kommission plant zur wirtschaftlichen Stabilisierung Europas in der Corona-Krise 750 Milliarden Euro aufzuwenden. Das gab Wirtschaftskommissar Gentiloni bekannt. Kommissionspräsidentin von der Leyen will die Pläne am Nachmittag vorstellen.