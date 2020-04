Corona-Krise: Die Rolle der Kirchen als moralische Institution

Alles Gute kommt von oben, sagt die Bibel, und die Kirchen gelten immerhin als "Gottes Bodenpersonal". In Corona-Zeiten muss sich das Bodenpersonal etwas einfallen lassen, um Selbst- und Fremdansprüchen gerecht zu werden: Trösten, das moralische Rückgrat der Bevölkerung stärken – auch wenn Gottesdienste bis zum 4. Mai verboten und danach nur in abgespeckter Form erlaubt sind. Also verkündigen Pfarrer ihre Botschaft im Netz.

Pfarrer Norbert Roth von der evangelischen Matthäuskirche in München hat Instagram für sich entdeckt. Regelmäßig postet er Fotos oder kleine Videos in dem sozialen Netzwerk, seit Beginn der Corona-Krise täglich. Um aufrichtigen Trost fühlt er sich dabei nie verlegen.

"Ich überlege mir halt einfach: Was würde ich jetzt gerne Aufmunterndes von einem guten Freund hören, der mir im Biergarten gegenübersitzt oder am Gartenzaun steht? Und dann mach ich immer so zwei, drei Versuche und der dritte passt dann meist." Pfarrer Norbert Roth

Seelsorger in Schutzkleidung

"Ich war krank und ihr habt mich besucht", heißt es in der Bibel. Nur, wie? Corona-Stationen gleichen Hochsicherheitstrakten, Altenheime dürfen wegen Ansteckungsgefahr nicht betreten werden - und stünde der barmherzige Samariter persönlich vor der Tür. Das Erzbistum München und Freising hat eine eigene Task Force für die Seelsorge an Covid-19-Patienten gebildet. Rund 40 Seelsorger sind bereits im Umgang mit Schutzkleidung und in Hygienevorschriften geschult und besuchen rund um die Uhr Schwerkranke in Alten- und Pflegeheimen oder zu Hause.

"Mich erinnert das sehr stark an das Bild, das auch Papst Franziskus ja immer wieder verwendet: dass Kirche zu den Menschen geht in ihrer Not und nicht bei sich im Büro in der Pfarrei sitzen bleibt. Das ist genau das, was wir versuchen in dieser Einsatzgruppe Seelsorge umzusetzen.“ Notfallseelsorger Andreas Müller-Cyran

Anrufe und Nachbarschaftshilfe

In Italien sind unter den Covid-19-Opfern überproportional viele Geistliche. Nächstenliebe lässt sich eben nur schwer mit Sicherheitsabstand üben. Bahnhofsmissionen sind geschlossen, Sozialkaufhäuser, Kleiderkammern, Beratungsstellen, Tafeln. Und doch wachsen die Kirchen an der Herausforderung, findet der evangelische Landesbischof:

"Auch das ist eine Form des Besuchs, einfach anzurufen, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Oder dann Nachbarschaftshilfe, die organisiert worden ist, dass eingekauft wurde, dass einfach gefragt wurde: Was brauchst Du jetzt? Das alles sind Erfahrungen, die neu sind, die mich in dem Ausmaß auch überrascht und begeistert haben.“ Heinrich Bedford-Strohm

Ethische Dilemmata

Kirchen sind auch als moralische Instanzen im Wortsinne angefragt: In Ethikkomitees sollen sie Orientierung geben angesichts von Dilemmata wie: Wer darf ans Beatmungsgerät, sollten die Ressourcen knapp werden? Ist es verantwortbar, Kinder zu isolieren, um Risikogruppen zu schützen? Mit solchen Konflikten mussten sich die Kirchen noch nie herumschlagen, gibt der Sozialethiker Bedford-Strohm zu. Trotzdem ist er überzeugt, dass Kirchen dazu etwas zu sagen haben - und sei es nur, damit ethische Probleme als solche überhaupt benannt werden.

Finanzielle Hilfen - auch für ärmere Länder

Über gute Taten und weise Worte hinaus wird noch etwas von den reichen Kirchen erwartet: Dass sie in der Corona-Krise ihr Säckel aufmachen und etwas abgeben. Und das tun sie: Das Erzbistum München und Freising hat bereits 1,1 Millionen Euro für Ecuador gespendet, 900.000 Euro sollen in einer weiteren Tranche folgen.

Die evangelische Landeskirche sammelt gemeinsam mit "Mission EineWelt" und dem Diakonischen Werk für Corona-Hilfen. Jeder gespendete Euro wird von der Kirche verdoppelt. Das Bistum Würzburg stiftet Beatmungsgeräte für Tansania, und kirchliche Hilfswerke wie Adveniat oder Misereor beschaffen im großen Stil Schutzkleidung für Entwicklungsländer.

Kirchensteuer stunden?

Und doch sind manche der Meinung, finanziell könnten die Kirchen noch mehr Zeichen setzen, etwa die Kirchensteuer stunden, meint der Geschäftsführer des Landeskomitees der Katholiken, Karl Eder. In ihrer Rolle als Immobilienbesitzer können die Kirchen auch jetzt schon mit Stundungen helfen - bei Mieten. Das Erzbistum München und Freising hat dazu bisher indes nur wenige Anfragen. Nach Einzelfallprüfung wurden mit den betroffenen Mietern Stundung oder Ratenzahlungen vereinbart.

So ist "Gottes Bodenpersonal" das ehrliche Ringen um moralischen Anspruch und moralische Wirklichkeit deutlich anzumerken.