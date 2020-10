Corona-Krise: Darf die Regierung zu viel allein entscheiden?

Die kritischen Stimmen werden immer mehr. Sie kommen sowohl von Abgeordneten der Opposition als auch aus den Regierungsfraktionen im Bundestag. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) drückte es auf einer Veranstaltung der "Bild"-Zeitung am Sonntagabend so aus: Wenn das Parlament seine Aufgabe jetzt nicht wahrnehme, habe die Demokratie einen "dauerhaften Schaden".

Auch die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte im ZDF, es werde zu viel hinter verschlossenen Türen entschieden – sie forderte mehr öffentliche Debatten. Ähnlich äußerte sich der Unionsfraktionsvize, Carsten Linnemann von der CDU. Und der Rechtsexperte der SPD-Fraktion, Florian Post, sagte der "Bild", die Regierung erlasse nun seit fast einem Dreivierteljahr Verordnungen, die Freiheiten der Menschen beschränkten, ohne dass auch nur ein Mal ein Parlament darüber abgestimmt habe.

Ist die Kritik berechtigt?

Wegen der Corona-Pandemie gilt in Deutschland momentan eine "epidemische Lage von nationaler Tragweite". Diese hat der Bundestag in einem Beschluss Ende März festgestellt und damit dem Gesundheitsministerium besondere Befugnisse eingeräumt. Gesundheitsminister Jens Spahn kann seitdem Maßnahmen verordnen und braucht dafür nicht die Zustimmung des Parlaments. So hat er zu Beginn der Pandemie beispielsweise festgelegt, dass die Krankenhäuser Intensivbetten für Patienten mit SARS-Cov-2 freihalten müssen. Außerdem kann er unter anderem über Einschränkungen des Reiseverkehrs aus dem Ausland entscheiden oder über Ansprüche auf Corona-Tests. Dass er das darf, haben die Parlamentarier aber selbst möglich gemacht.

Die Verordnungen vom Bund müssen dann wiederum von den Regierungen der Bundesländer umgesetzt werden. Außerdem können die Länder eigene Regeln, wie Maskenpflicht oder Sperrstunden aufstellen. Dazu benötigen sie gemäß des Infektionsschutzgesetzes aktuell ebenfalls keine Zustimmung der Landtage.

Wie viel Föderalismus braucht das Krisenmanagement?

Seit Beginn der Pandemie wird auch darüber diskutiert, wie sinnvoll die verschiedenen Zuständigkeiten von Bund und Ländern in der Krise sind. Kritiker sagen, die vielen unterschiedlichen Regeln von Bundesland zu Bundesland führten zu Verwirrung. Immer wieder hatten einige Verwaltungsgerichte einzelne Regelungen außerdem wieder gekippt – in vielen Bundesländern zuletzt bei den Beherbergungsverboten für Touristen aus Corona-Hotspots.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder forderte heute, dem Bund beim Infektionsschutz mehr Macht einzuräumen, der Föderalismus stoße an seine Grenzen. Einige Regelungen müssten bundesweit gelten: "Wir brauchen eine allgemeine Maskenpflicht national", sagte Söder. Nötig sei sie in Schulen, am Arbeitsplatz und auf öffentlichen Plätzen.

Verlängerung der Sonderbefugnisse geplant

Laut eines Gesetzentwurfs aus dem Gesundheitsministerium, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, soll das Infektionsschutzgesetz angepasst werden. Damit würden auch die Befugnisse des Bundesgesundheitsministeriums festgelegt. Bisher gelten sie nur bis zum 31. März 2021. Zu den Einzelheiten wollten der Regierungssprecher und das Ministerium heute nichts sagen. Der Entwurf sei noch in der Ressortabstimmung, hieß es zur Begründung.

Der innenpolitische Sprecher der CSU-Landesgruppe, Volker Ullrich, sagte BR24, es sei wichtig, dass die Bundesregierung in der Pandemie schnell auf die Lage reagieren könne. Dafür brauche sie die Sonderrechte. Es gelte aber, dass das Parlament grundlegende Fragen debattieren und entscheiden müsse. "Deswegen", sagte Ullrich, "muss sich der Bundestag intensiv mit den Verlängerungen der Befugnisse befassen".

Bisher steht noch nicht fest, wann die Pläne vom Kabinett beschlossen werden sollen. Danach wären wieder die Parlamentarier dran.