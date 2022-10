Resilienz: Wie man Kinder in Krisenzeiten stark macht

Wer nicht verzweifelt, sondern nach Lösungen sucht, ist für Alexandra Schreiner-Hirsch ein resilienter, robuster Mensch. Der Pädagogischen Leiterin vom Kinderschutzbund Bayern liegt es am Herzen, dass Kinder und Jugendliche lernen, ihre Probleme selbst zu bewältigen.

Wenn jetzt im Herbst und Winter wegen hoher Energiepreise viele Familien sparen müssen, etwa bei der Sportausrüstung, dann sollte das kein Grund zum Verzagen sein. "Eltern könnten mit ihren Kindern gemeinsam überlegen: Was können wir anders machen als bisher?" Zum Beispiel könnte der Junge seine Knie-Schoner für das Training im Second-Hand-Shop kaufen, anstatt sich daheim zurückziehen, aus Scham, dass die anderen über seine alten, zu kleinen Schoner lachen könnten.

Resilienz bedeutet Widerstandskraft

Resiliente Menschen zerbrechen nicht an Krisen, sondern halten diese aus, mit Hilfe ihrer inneren Kraft und Stärke. Das Wort "resiliere" stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie "abprallen, zurückspringen."

Der Begriff Resilienz kommt eigentlich aus der Werkstoffkunde. Darunter versteht man die Fähigkeit, an Widerständen nicht zu zerbrechen, sondern sich als robust zu erweisen. Ähnlich wie ein elastischer Bambusstab, der unter großem Druck leicht federt und danach wieder in den Ausgangszustand zurückspringt. Dieses Prinzip wird in der Psychologie auf Menschen angewendet. "Es ist möglich, aus einer schweren Zeit sogar gestärkt hervorzugehen, an Krisen zu wachsen", sagt Erziehungsbegleiterin Alexandra Schreiner-Hirsch.

Starke Eltern - Starke Kinder

Resilienz ist zwar nicht angeboren, aber Kinder können sie im Laufe ihres Lebens erlernen, und zwar am besten durch das Vorbild ihrer Eltern. Denn Kinder spiegeln das Verhalten ihrer Eltern, positiv wie negativ. "Wenn sich Erwachsene verunsichern lassen, dann wirkt sich das auf die Kinder aus", warnt die Expertin vom Kinderschutzbund Bayern. Erwachsene tragen also Verantwortung dafür, wie junge Menschen durch diese Zeiten gehen. Wenn Mutter oder Vater Probleme lösen, dann tun das ihre Kinder auch. Vorausgesetzt, die Eltern pflegen eine gute Beziehung zu ihrer Tochter, ihrem Sohn. "Schenken Sie Ihrem Kind Lob und Anerkennung! Sagen Sie ihm: Du bist gut, so wie Du bist!" Denn nur selbstbewusste Kinder bewältigen Probleme selbständig.

Partizipation von Kindern an Entscheidungen

Keine Schulfahrten, kein Vereinssport, keine Gruppentreffen mehr: Seit dem Beginn der Pandemie im März 2019 wurden viele Entscheidungen über die Köpfe der Kinder hinweg getroffen. Ihre Bedürfnisse wurden kaum wahrgenommen, so die Ansicht vom Kinderschutzbund. Vielmehr wären sie für die Gesundheit von Omas und Opas mitverantwortlich gemacht worden. "Je nach Alter und Entwicklungsstand ist es nun an der Zeit, auch Kinder mitreden zu lassen", sagt Alexandra Schreiner-Hirsch. Zum Beispiel beim Thema Energiesparen. "Konkret fragen: Was hast Du für eine Idee, wie wir daheim Energiesparen können? Was könnte Dein Beitrag sein, um ein bisschen Geld einzusparen?" Erwachsene sollten Kindern und Jugendlichen mehr zutrauen bei der Suche nach Problemlösungen.

Kinder können auch durch Freunde und Lehrer resilient werden

Eltern sind zwar die wichtigsten Bezugspersonen während der ersten Lebensjahre. Aber später können Kinder auch am Vorbild von Freundinnen und Freunden oder Lehrerinnen und Lehrer Resilienz erlernen. Das hat die amerikanische Entwicklungspsychologin Emmy Werner anhand einer Langzeitstudie herausgefunden. Bereits eine einzige feste Bezugsperson, die dem Kind mit Respekt und Toleranz begegnet, kann ihm Vorbild sein für selbstwirksames Handeln. Das bedeutet: Auch Kinder aus zerrütteten Familien haben die Chance, zu widerstandsfähigen Menschen heranzuwachsen.

Tipps vom Kinderschutzbund Bayern zur Resilienzförderung bei Kindern: