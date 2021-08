Infektiologe: Krankenhausampel "sinnvolle Maßnahme"

Bild

Corona-Auflagen sollen nicht mehr nur an die Inzidenz gekoppelt werden, sondern auch an die Auslastung der Krankenhäuser. Eine sinnvolle Maßnahme, so Christoph Spinner, Infektiologe und Pandemie-Beauftragter des Klinikums rechts der Isar, München.

© Bayern 2

Bildrechte: picture alliance/dpa | Angelika Warmuth