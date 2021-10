Corona: Kinderärzte für uneingeschränkte Impfung ab zwölf Jahren

Lange war die Zahl der Neuansteckungen mit Corona in Deutschland stabil, jetzt steigt sie wieder leicht an. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen wurden zuletzt deutliche Zuwächse bei den neuen Fällen registriert. Angesichts dieser Umstände hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren eindringlich aufgefordert, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Risiko-Nutzen-Abwägung sei eindeutig

Der Vorsitzende der Gesellschaft, Jörg Dötsch, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Nachdem Daten von über zehn Millionen Kindern und Jugendlichen erhoben wurden, empfehle ich die Impfung den über Zwölfjährigen heute allgemein und uneingeschränkt. Ich werbe dafür so dringlich wie bei Erwachsenen." Dötsch betonte, dass die Risiko-Nutzen-Abwägung eindeutig zugunsten der Impfung ausfalle.

Mit Blick auf die Corona-Situation in Schulen sagte Dötsch: "Wir wollen weiterhin keine Durchseuchung der Kinder - aber wir wollen auch unbedingt vermeiden, dass die Jüngsten nochmal unter den Folgen der Schulschließungen und der Isolationsmaßnahmen leiden müssen." Die Infektionszahlen seien "nicht mehr das Entscheidende, auch nicht dann, wenn sie regional sehr hoch sind".

Lehrerverband reagiert besorgt auf steigende Inzidenz

Die Impfung bei Jüngeren sieht auch der Deutsche Lehrerverband als zentralen Baustein im Kampf gegen die Pandemie. Anders als Kinderarzt Dötsch zeigt sich Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger von der derzeitigen Entwicklung allerdings besorgt. "Auch wenn die allgemeinen Infektionszahlen derzeit noch stagnieren, nehmen gerade an Schulen die Infektionsausbrüche aktuell in einem Ausmaß zu, wie wir es bislang im Pandemieverlauf nicht kannten, vor allem nicht zu einem so frühen Zeitpunkt vor dem Winter", sagte Meidinger der "Passauer Neuen Presse".

Ein "Licht am Ende des Tunnels" sei, dass die Impfquote bei 12- bis 17- Jährigen schnell ansteige. "Wenn es in diesem Land ein Impfangebot für jeden gibt, natürlich auf freiwilliger Basis, dann kann man auch an Schulen zur weitgehenden Normalität zurückkehren", sagte Meidinger. Dies werde aber nicht vor dem Frühjahr sein.

Zwei Impfstoffe in Deutschland zugelassen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte bereits im August Corona-Impfungen für alle Menschen im Alter ab zwölf Jahren empfohlen. Impfstoffe der Hersteller Biontech und Pfizer sowie Moderna sind hierzulande regulär für sämtliche Menschen ab zwölf Jahren zugelassen.

Der Mainzer Impfstoff-Hersteller Biontech beantragte derweil am Freitag zusammen mit dem US-Partnerunternehmen Pfizer in der EU die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auf Fünf- bis Elfjährige. Die beiden Unternehmen teilten mit, dass sie dafür Daten aus einer klinischen Studie bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA eingereicht haben.