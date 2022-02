Artikel mit Audio-Inhalten

Lauterbach will RKI Befugnis über Genesenenstatus entziehen

Nach dem Chaos um den Genesenenstatus will Bundesgesundheitsminister Lauterbach dem RKI wieder die Entscheidungsbefugnis darüber entziehen. Über so tiefgreifende Entscheidungen wolle er selbst bestimmen, so Lauterbach. Doch es regt sich Widerstand.