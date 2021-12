Lauterbach rechnet mit großer Omikron-Welle zum Jahreswechsel

In der dreistündigen Sendung "Morgenmagazin" seines Heimatsenders WDR 2 hat sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wenig optimistisch gezeigt, was die Virusvariante Omikron betrifft: Zum Jahreswechsel sei mit einer großen Welle von Omikron-Infektionen zu rechnen.

"Eine große, schnelle Welle haben wir noch nicht. Das wird sich ändern zum Jahreswechsel und in der ersten Januar-Woche", mahnte der Bundesgesundheitsminister. In einigen europäischen Ländern wie in Großbritannien ist die Omikron-Variante bereits vorherrschend.

Lauterbach: "Ich würde von einer vierten Impfung ausgehen"

Lauterbach geht davon aus, dass es mit den derzeit forcierten Booster-Impfungen nicht getan sein wird. "Ich persönlich würde von einer vierten Impfung ausgehen", sagte er. Dies sei aber noch nicht wissenschaftlich belegt: "Was wir sicher wissen, ist, dass wir eine Booster-Impfung benötigen."

Mit den Auffrischungsimpfungen könne man "70 bis 80 Prozent der symptomatischen Krankheitsfälle verhindern", betonte der Minister. "Später im Laufe des Jahres" sei wahrscheinlich eine vierte Impfung notwendig, die dann speziell auf die Omikron-Variante abgestimmt sei.

Corona-Varianten bestimmen die "Impf-Routine"

Die häufig gestellte Frage, ob künftig immer weitere Impfungen notwendig seien, könne er noch nicht seriös beantworten, so der Minister. "Das wird davon abhängen, wie lange die Booster-Impfung wirkt. Zur Impf-Routine kann man noch nichts sagen", meinte Lauterbach.

Daher lasse sich auch nicht prognostizieren, wie es mit Corona in einem Jahr aussehe. "Das weiß niemand. Das wäre ein Blick in die Kristallkugel. Ich gehe aber davon aus, dass sich neue Varianten bilden werden. Ob sie gefährlicher werden, kann niemand sagen", so der Mediziner. Man müsse sich auf jeden Fall "Flexibilität" bewahren und die Maßnahmen ständig an die jeweiligen Entwicklungen und neuen medizinischen Erkenntnisse anpassen.

Weihnachten in kleiner Runde - und Karneval im Sommer

Weder zu Weihnachten noch zu Silvester plane er eine große Feier, so Lauterbach: "Ich werde in ganz kleiner Runde feiern. Weniger als fünf Leute. Ich werde ein besinnliches Fest feiern und das rate ich auch allen", sagte er einen Tag vor Heiligabend.

Karneval-Fans und Veranstaltern machte Lauterbach zugleich wenig Hoffnung auf eine normale Session: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Karneval durchführen können." Vielen Krankheiten könne man nicht vorbeugen, hier gebe es aber "eine Möglichkeit, die wir alle haben. Mir wäre tatsächlich ein Sommer-Karneval lieber, der dann unter sicheren Bedingungen stattfindet, als dass wir versuchen, uns jetzt hier durchzulavieren und gefährden."

Omikron: "Je weniger Gruppentreffen es gibt, desto besser"

Mit Blick auf die Omikron-Variante sagte Lauterbach, mehr als zehn Personen dürften sich ohnehin nicht treffen: "Und je weniger Gruppentreffen es gibt, desto besser. Von daher ist der Innenraum-Karneval aus meiner Sicht leider in diesem Jahr nicht wirklich realistisch. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Wochen zu anderen Bewertungen kommen."