11.07.2020, 12:30 Uhr

Corona, Kanye, Rassismus: USA im Chaos? Possoch klärt!

Drei Millionen Corona-Infizierte in den USA, die #BlackLivesMatter-Bewegung kocht weiter und jetzt will auch noch Rapper Kanye West US-Präsident werden. Was ist da eigentlich gerade in Donald Trumps USA los? Possoch klärt!