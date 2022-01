Laufen lassen? – Israels Umgang mit Omikron

Die Auswirkungen von Omikron – in Tel Aviv spürt man sie schon im morgendlichen Berufsverkehr. Die üblichen Staus sind weg. Es ist weniger los als in den Sommerferien. Hunderttausende Israelis mussten in den vergangenen Tagen zuhause bleiben, weil sie selbst infiziert waren oder weil ihre Kinder als Kontaktpersonen nicht in die Schule durften. Das ändert sich nun bald. Kinder, auch die Ungeimpften, müssen nicht mehr automatisch als Kontaktpersonen in Quarantäne, kündigte Premierminister Bennett vor einigen Tagen an. Stattdessen werden Antigen-Tests zweimal pro Woche Pflicht: "Alle Kinder bis zum Alter von 18 Jahren machen Tests daheim immer Sonntags und immer Mittwochs morgens vor der Schule. Kinder mit negativem Ergebnis können zur Schule gehen wie immer", sagte Bennett.

Geimpfte können sich selbst zuhause freitesten

Jetzt schon gelockert sind die allgemeinen Quarantänevorgaben für Erwachsene. Geimpfte Kontaktpersonen können sich selbst zuhause frei testen. Ungeimpfte Kontaktpersonen können das erst nach fünf Tagen und müssen dafür in ein Testcenter. Für Infizierte wurde die Dauer der Isolation unter Auflagen verkürzt, wie Sharon Alroy-Preis, Leiterin des öffentlichen Gesundheitswesens in einem Radiointerview mit dem Sender KAN erklärte. Demnach beträgt sie derzeit fünf Tage, "vorausgesetzt sie zeigen während der letzten 48 Stunden keine Symptome und können zwei negative Antigentests vorzeigen", so Alroy-Preis. Wenn Symptome anhielten, könne die Isolation allerdings nicht nach fünf Tagen beendet werden.

Lockerungs-Strategie umstritten

Die Strategie der Regierung, die Quarantäne und Isolationsregeln immer weiter zu lockern, ist unter israelischen Experten nicht unumstritten. Einige Mediziner erklärten, fünf Tage Isolation für Infizierte seien zu kurz. Ministerpräsident Bennett verteidigte den Beschluss und sagte, dass diese Entscheidung einerseits dem Gesundheitsschutz diene und helfe, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das sei schwierig, aber so werde man sicher durch diese Welle kommen, so Bennett.

Viert-Impfung: Schutz gegen Omikron wohl nicht sehr hoch

Teil von Bennetts Strategie ist auch eine Ausweitung der Impfkampagne. Für alle über 60 und Angehörige von Risikogruppen wird in Israel bereits die zweite Auffrischung angeboten – die Viert-Impfung also. Zwei Wochen nach der Auffrischung zeige sich eine deutliche Zunahme an Antikörpern, sagte Gili Regev-Yochay, Spezialistin für Infektionskrankheiten am Sheba Medical Center nahe Tel Aviv. Der Schutz gegen Omikron durch die Impfung sei aber nicht sehr hoch, so die Expertin. Sie glaube aber, dass es richtig sei, die Viert-Impfung für gefährdete Bevölkerungsgruppen anzubieten. Das könne einen kleinen Vorteil bringen, der aber wohl nicht groß genug sei, um eine Impfung der Gesamtbevölkerung begründen zu können, erläutert Regev-Yochay.

Omikron füllt Israels Intensivstationen

Unterdessen füllt Omikron zunehmend Israels Intensivstationen. Mehrere hundert schwere Fälle werden dort behandelt – ihre Anzahl hat sich binnen einer Woche verdoppelt. Bisher ist Israels Gesundheitssystem der Herausforderung gewachsen, aber der Höhepunkt der Omikron-Welle im Land ist wohl noch nicht erreicht.