Corona-Inzidenz erreicht neuen Höchstwert - Bayern bei 478,7

In Deutschland hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen neuen Höchststand seit dem Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 erreicht: Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, erhöhte sich der Wert auf 277,4. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 263,7 gelegen, vor einer Woche bei 183,7 (Vormonat: 65,4).

RKI meldet 45.000 Neuinfektionen mit Covid19

Den jüngsten Angaben des RKI zufolge wurden binnen 24 Stunden 45.081 Coronavirus-Neuinfektionen sowie 228 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Am Donnerstag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 50.196 einen Höchstwert seit Beginn der Pandemie erreicht.

Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 34.002 Ansteckungen gelegen. Die Gesamtzahl der registrierten Infektionsfälle in Deutschland seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.942.890, die Gesamtzahl der verzeichneten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion auf 97.389.

Bayern bei Inzidenz bundesweit auf Platz drei

Auch in Bayern ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiter gestiegen. Laut RKI liegt sie heute bei 478,7. Bundesweit liegt der Freistaat damit auf Platz drei - hinter Sachsen mit 620,7 und Thüringen mit 514,4. Die Zahl der neuen Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-Infektionen gibt das RKI für Bayern mit 49 an.

In Bayern sind laut dem Divi-Intensivregister (Stand 13.11. 8.05 Uhr) 683 Covid-19-Patienten aktuell in Behandlung. Davon müssen 375 invasiv beatmet werden. Insgesamt sind laut den Daten im Freistaat derzeit 2.813 Intensivbetten belegt, 274 sind frei. Dazu kommt noch eine Notfallreserve. Covid-spezifische Intensivbetten sind 125 frei.

Krankenhausampel weiterhin auf rot

Die Krankenhausampel steht weiterhin auf Rot. Die rote Stufe der bayerischen Krankenhausampel wird erreicht, wenn landesweit 600 Krankenhausbetten der Intensivstationen mit an Covid-19 erkrankten Personen belegt sind. Der Stand der Ampel wird täglich um 16.00 Uhr vom Gesundheitsministerium festgestellt, die jeweiligen Corona-Maßnahmen gelten dann ab dem Folgetag.