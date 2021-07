13.07.2021, 07:03 Uhr

RKI: Inzidenz steigt weiter auf 6,5

Seit einer Woche steigt die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland an. Laut Robert Koch-Institut liegt sie nun bei 6,5. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 646 Neuinfektionen. In Bayern stagniert die 7-Tage-Inzidenz bei 7,3.