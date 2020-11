Corona international: Welche Länder besonders betroffen sind

In dieser Darstellung rücken kleine Staaten mit einer hohen Fallzahl in den Fokus. Die meisten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner wurden in Andorra, Bahrain, Qatar, Belgien und Montenegro gemeldet. Sortiert man hier in absteigender Reihenfolge, liegen die USA an 17. Stelle, Brasilien an 26. Stelle und Indien nur an 105. Stelle.

Sieben-Tage-Inzidenz

Ein weiterer wichtiger Parameter ist die Entwicklung der Neuinfektionen. In Deutschland wird dafür seit Mai die Sieben-Tage-Inzidenz als Kennzahl verwendet. Sie gibt an, wie viele neue Fälle es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Am 19. November ergibt die Berechnung für Luxemburg, Andorra, San Marino, Georgien und Österreich die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen. Das heißt: In diesen Ländern gab es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner die meisten Neuinfektionen.

Sortieren Sie nach der Kennzahl Ihrer Wahl

Auch die Todeszahlen und die Zahl der Neuinfektionen sind relevante Parameter in der Beurteilung der Pandemie. In der folgender Tabelle sind sie gemeinsam mit den bereits angesprochenen Kennzahlen dargestellt. Finden Sie über das Suchfeld das Land Ihrer Wahl oder sortieren Sie die Länder anhand der verschiedenen Parameter: