Corona-Infektionen: RKI meldet 150.383 Fallzahlen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen mit 150.383 angegeben - ein Plus von 2.337 seit dem Vortag. Mindestens 5.261 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind bislang bundesweit gestorben. Die Zahl der Genesenen beträgt etwa 106.800.

Mindestens 1.525 Todesfälle in Bayern

In Bayern haben laut RKI 39.939 Menschen eine bestätigte Infektion mit dem Coronavirus. Das sind 544 mehr als am Tag zuvor. 1.525 Menschen sind in Bayern an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben.

Sechs neue Infektionen in China

China meldet sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus. Diese seien am Donnerstag festgestellt worden, nachdem es am Vortag noch zehn gewesen seien, teilt die Nationale Gesundheitskommission mit. Damit belaufe sich die Gesamtzahl auf 82.804. Bei zwei der Neuinfektionen handelt es sich den Angaben nach um importierte Fälle durch Reisende aus Übersee. Die Zahl der Todesfälle blieb mit 4.632 unverändert.

Doppelt so hohe Fallzahl in Ecuador wie bislang angenommen

Die Zahl der Coronavirus-Fälle in Ecuador ist doppelt so hoch wie bislang angenommen. Rund 11.000 neue Infektionen seien wegen verzögerter Testergebnisse zu den bisher bereits gemeldeten 11.183 Fällen hinzugekommen, sagt Gesundheitsminister Juan Carlos Zevallos. Die Zahl der Todesopfer wird mit 560 angegeben.