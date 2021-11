Corona-Infektion: Münchner Kardinal Marx sagt Termine ab

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie das Erzbistum München und Freising am Montag mitteilte, befinde sich der Erzbischof bereits in häuslicher Isolation, in dieser Zeit werde er keine Präsenz-Termine wahrnehmen.

Gesundheitsamt und Kontaktpersonen seien informiert. Der 68-jährige Kirchenmann habe "leichte Symptome" und sei zuvor bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft gewesen.