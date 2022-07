Was tun, wenn ich im Urlaub an Corona erkranke?

Überall steigen die Corona-Zahlen wieder stark an. So hat zum Beispiel Nizza deshalb wieder die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Und in Griechenland trifft die Corona-Sommerwelle vor allem Urlaubsregionen. Aber was ist zu tun, wenn ich an meinem Ferienort an Corona erkranke? Hier Informationen zu einigen europäischen Urlaubsländern:

Griechenland

Nach zwei Jahren Pandemie sehnen sich die Menschen nach Urlaub, Strand und gutem Wetter. Und in Griechenland wiederum hat man sich die Touristen sehnlichst zurückgewünscht, schließlich hängt die Wirtschaft sehr stark vom Fremdenverkehr ab. Und so wurde, je näher die Hauptsaison gerückt ist, eine Corona-Maßnahme nach der anderen ausgesetzt. So galt beispielsweise im vergangenen Jahr: Wer als Tourist positiv auf das Coronavirus getestet wurde, musste für eine zehntägige Quarantäne in ein spezielles Quarantäne-Hotel.

Davon ist diesen Sommer keine Rede mehr. Sollte jemand während des Urlaubs positiv getestet werden, muss der oder die Betroffene sofort das Hotel informieren und sich für fünf Tage in Isolation begeben. Größere Hotels halten für solche Fälle oft ein oder zwei gesonderte Zimmer frei, ansonsten muss die Quarantäne im eigenen Hotelzimmer erfolgen. Das Hotel wird zudem einen Arzt informieren, der die Betroffenen untersucht und im Falle eines schwereren Verlaufs gegebenenfalls den Transport ins nächste Krankenhaus veranlasst.

Wer in einer Ferienwohnung unterkommt, muss sich dort isolieren. Falls aber die Rückreise in diesen Zeitraum fällt, dürfen Infizierte ihre Unterkunft verlassen, sofern sie durchgehend eine FFP2-Maske tragen.

Kroatien

Nach offiziellen Angaben ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen in Kroatien eher gering, zurzeit liegt sie bei etwa 60 pro Tag. Schaut man auf die Gesamtzahl der aktiven Fälle, sind die meisten in Split und Süddalmatien sowie in der Hauptstadt Zagreb registriert.

Auch in Kroatien sind fast alle Corona-Einschränkungen aufgehoben – unter anderem bei der Einreise. Eine Maskenpflicht gibt es nur noch in Gesundheitseinrichtungen. Die Behörden empfehlen jedoch, Masken im geschlossenen Räumen zu tragen, wenn kein ausreichender Abstand möglich ist. Wer in Kroatien positiv getestet wird, muss in Selbstisolation. Genesene und Geimpfte müssen sich eine Woche lang absondern und danach drei Tage lang bei Kontakt mit Menschen Masken Tragen.

Wer nicht geimpft ist und erkrankt, muss für zehn Tage in Quarantäne. Das Gesundheitsministerium weist zwar immer wieder darauf hin, dass Corona nach wie vor da sei, und appelliert vor allem mit Blick auf den Herbst an die Menschen, sich verantwortungsbewusst zu verhalten. Darüber hinaus ist Corona derzeit in Kroatien aber kein großes Thema.

Österreich

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen seit Wochen stetig an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt inzwischen bei knapp 815 und das bei vergleichsweise wenigen Tests. Auch die Zahl der Menschen, die in Krankenhäusern wegen einer Corona-Infektion behandelt werden müssen, nimmt zu. Gleichzeitig gibt es weder bei der Einreise noch im Land nennenswerte Corona-Einschränkungen - mit dem Bundesland Wien als Ausnahme, wo weiterhin in Bussen und Bahnen sowie in Apotheken FFP2-Masken getragen werden müssen. Eine Verschärfung der Maßnahmen ist derzeit nicht in Sicht.

Positiv auf Corona Getestete müssen sich in Österreich absondern und können bei leichtem Krankheitsverlauf die Selbstisolation ab dem fünften Tag beenden, sofern sie 48 Stunden lang symptomfrei sind (in Wien ist dafür ein negativer PCR-Test notwendig). Ob positiv getestete Touristen die Selbstisolation für eine Heimreise mit dem Auto verlassen dürfen, entscheidet in Einzelfällen der Amtsarzt.

Bei Verdacht, Krankheitssymptomen oder bestätigter Infektion ist eine Heimreise mit der Bahn oder mit dem Flugzeug ausgeschlossen. Erste Anlaufstelle bei Corona-Verdacht ist in Österreich auch für Touristen die Gesundheitshotline 1450.

Italien

Wer in Italien im Urlaub krank wird, kann zur nächsten Apotheke gehen, um Gewissheit zu erlangen. Der Corona-Test kostet 15 Euro. Fällt er positiv aus, muss man in Quarantäne. Wer geboostert ist, also die 3. Impfung hat, muss mindestens sieben Tage isoliert bleiben und drei davon keine Symptome haben, bevor ein neuer Test möglich ist. Hat jemand nur die Corona-Grundimpfung, erhöht sich der Zeitraum auf zehn Tage bis zum nächstmöglichen Test, auch hier müssen drei Tage symptomfrei verlaufen. Fällt der Corona-Test weiterhin positiv aus, muss der Urlauber in Quarantäne bleiben, 21 Tage lang. Danach kann er sein Hotelzimmer oder die Ferienwohnung wieder verlassen.

Während der Quarantäne sind Abreisen verboten. Läuft die Hotelbuchung während der Quarantäne aus und gibt es keine freien Zimmer, kann das Hotel den Gast dazu auffordern, das Zimmer zu räumen. Das teilt jedenfalls der Hotelverband Federalberghi mit. Die Hoteliers würden sich allerdings darum bemühen, eine andere Unterkunft für den Gast zu finden.

Bei medizinischen Problemen kann man Corona-Hotlines in den einzelnen Regionen anrufen, daneben verweist das italienische Gesundheitsministerium auf die Notrufnummer 112. Außerdem gibt es spezielle Hilfe für Touristen, die Guardia Medica Turistica. Genaue Informationen dazu finden sich im Internet.