Schleppendes Impftempo im südlichen Afrika

In der dritten Welle im südlichen Afrika ist die südafrikanische Virusvariante B.1.351 inzwischen auch von der Delta-Variante überholt worden. Scheinbar ungehindert breitet sich auch das neue Virus aus. Zwar werden inzwischen speziell in Südafrika mehr Menschen geimpft als noch vor einem Monat, ausreichend ist es aber nicht. Die Quote der Erstgeimpften liegt unter zehn Prozent. Und auch die Nachbarländer haben, trotz hoher Impfbereitschaft der Bevölkerung, teilweise ein ähnlich geringes bis deutlich langsameres Impftempo.

Geringe Impfquoten trotz langer Schlangen vor den Krankenhäusern

Die Warteschlange vor dem Parirenyatwa Krankenhaus in Simbabwe ist mehrere Kilometer lang. Die Klinik ist eine der größten in Harare, und überall sieht es ähnlich aus. Die Aufregung ist aber groß, weil Krankenschwestern gerade verkündet haben, die Menschen sollten wieder nach Hause gehen. Einer der Wartenden ist Clayton Guta: "Das ist frustrierend, wenn dieses große Krankenhaus keine Impfstoffe hat. Die Leute sind verzweifelt."

Auch Mike Muromba wartet – schon lange. Er klingt ungläubig, dass er jetzt ohne Impfung wieder gehen soll. Vor allem weil er schon um drei Uhr morgens hier gewesen sei und damit die Nummer fünf in der Warteschlange: "Sie sagen uns, der Impfstoff sei noch nicht angekommen, aber in den Nachrichten hieß es, dass im Land viele Impfdosenangekommen sind und sie im ganzen Land über alle Provinzen verteilt werden."

Die Delta-Variante verbreitet sich nicht nur in den Städten. Es gilt ein strikter Lockdown, gerade erst wurde er wieder verlängert.

Impfquoten in Mosambik, Botswana und Sambia ebenfalls niedrig

In Mosambik sieht das genauso aus, und auch Botswana kämpft mit Covid. Die Schulen bleiben dort bis zum 16. August geschossen. Das kündigte Präsident Mokgweetsi Masisi in dieser Woche an und sagte, das Land befinde sich in einer katastrophalen Situation mit schnell steigenden Fällen und unzureichenden Impfstoffen.

In Simbabwe sind – Stand 16.07.2021 – neun Prozent der Menschen einmal geimpft, in Botswana sind es sieben Prozent, in Mosambik sind es nur knapp über ein Prozent und in Sambia sogar nur 0,9 Prozent.

Optimismus weil überhaupt mal Impfdosen kommen

Der sambische Arzt Chalilwe Chungu aus Lusaka klingt trotz der katastrophalen Lage aber optimistisch. Bislang habe es kaum Zugang zu Impfstoffen gegeben und nur rund 230.000 Menschen hätten eine erste Dosis erhalten, was ein Tropfen auf den heißen Stein sei. Gerade wenn es um die Herdenimmunität der ganzen Bevölkerung gehe. Jetzt aber habe es weitere Dosen gegeben und eine Spende aus Frankreich. Derzeit würden die Impfstoffe von AstraZeneca und Sinopharm genutzt. Es würden aber bald auch einige Dosen von Johnson und Johnson erwartet.

Die Zeit drängt in Sambia, denn auch dort ist die Delta-Variante schon nachgewiesen worden. Chungu beschreibt die Situation so: "Sambia ist in der dritten Welle. Die Fälle wachsen exponentiell, und die Sterblichkeit ist höher als in der zweiten Welle." Es gebe vor allem auch auf dem Land immer mehr bestätigte Fälle. 20 Prozent aller Tests seien positiv: "Die Covid–Situation ist ziemlich ernst."

Überlastete Krankenhäuser in Südafrika

Wie ernst es auch in Südafrika ist, das hört man Lerato Mokautu an. Sie ist Krankenschwester an einer Klinik in Ekuhurleni, nordöstlich von Johannesburg.

"Wir haben Personalmangel. Wir müssen bei der Arbeit improvisieren und an unsere Grenzen gehen. Nach Feierabend haben wir manchmal den ganzen Tag nichts gegessen" Lerato Mokautu, Krankenschwester

Man wolle sich wirklich um die Patienten kümmern. Aber weil man genau das mache, seien alle überlastet. Es sei so traurig mit all den Patienten, die neu kommen. "Die Pflegekräfte sind geschafft, die Ärzte sind erschöpft, wir sind müde."

Ekurhuleni ist mit geschätzt 3,5 Millionen Einwohnern eine der großen Städte in der südafrikanischen Provinz Gauteng. Zwei Drittel aller Infektionen wurden zeitweise dort verzeichnet. Aber: Das scheint sich ein wenig zu bessern, nicht zuletzt wegen des strikteren Lockdowns.

Anton Meyburg ist Lungenarzt an einer privaten Klinik in Johannesburg. Er gibt noch keine Entwarnung. Es gebe zwar immer weniger neue Fälle. Das aber mache sich in den Kliniken noch nicht bemerkbar.

"Die Krankenhäuser sind immer noch überfüllt. Uns fehlen nach wie vor Beatmungsgeräte, es mangelt an Betten auf Intensivstationen, unsere Abteilungen sind voll." Anton Meyburg, Lungenarzt

Auch wenn die Zahlen in Gauteng leicht zurückgingen, sei das in den anderen Provinzen in Südafrika nicht so. Dort gingen die Zahlen hoch. "Aber ich denke, der Lockdown hat ein Stück weit geholfen, was die Infektionen in Gauteng angeht."

Fortschritte beim Impfen in Südafrika

Nach den Unruhen und Plünderungen könnten die Zahlen auch in Gauteng wieder ansteigen. Was das Impfprogramm angeht, hat Südafrika trotzdem große Fortschritte gemacht. Fast neun Prozent der Bevölkerung haben mindestens ihre erste Dosis erhalten.

Im Vergleich zur westlichen Welt klingt das immer noch wenig. Aber immerhin sind zur Zeit Impfstoffe vorrätig. Jeder, der mindestens 35 Jahre alt ist, darf sich inzwischen impfen lassen.