Corona in Singapur - Die Stunde der Roboter

Roboter weit verbreitet

Künstliche Intelligenz ist in Singapur weit verbreitet: In einem Krankenhaus bringt ein Roboter einem Beatmungspatienten Medikamente und fragt nach dem Wohlbefinden. Roboter transportieren Einkäufe aus Supermärkten zum Kunden nach Hause - und Roboter, die aussehen wie eine Waschmaschine mit einem Schuhkarton als Kopf darauf, rollen über Bürgersteige und fordern zum Daheimbleiben auf.

Roboter übernehmen immer mehr Aufgaben

Die Corona-Pandemie ist die Stunde der Roboter in Singapur. Neue Techniken, die in normalen Zeiten kaum akzeptiert würden, bekämen nun ihre große Chance, sagt Martin Ford, Autor des Buches "Rise of the Robots", das die Bedrohung einer Zukunft ohne beschreibt. "Kunden wollen normalerweise nicht in ein Restaurant gehen und von einer Maschine bedient werden. Sie wollen mit einem Menschen sprechen. Aber diese Pandemie hat alles auf den Kopf gestellt. Und hinsichtlich Hygiene und Ansteckungsgefahr - im Krankenhaus etwa oder bei der Zubereitung von Essen ist ein Roboter natürlich unschlagbar. Menschen aus Interaktion rauszuhalten ist momentan kein Nachteil - im Gegenteil." Corona habe den Vormarsch der Roboter nur beschleunigt, glaubt Ford. Aufzuhalten sei er auch durch ein Ende der Pandemie nicht mehr.

Strikte Ausgangsbeschränkungen

Und während Deutschland die Corona-Beschränkungen immer weiter lockert, bleibt Singapur bis Ende im Mai im Lockdown. Soziale Kontakte sind verboten, Bewohner dürfen nur allein auf die Straße, es gibt Ausweiskontrollen und Temperaturmessungen im Supermarkt. Aber auch nach dem 1. Juni - warnte die Regierung schon jetzt - werde es sicher keine schnelle Rückkehr zur Normalität geben.