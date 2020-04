Corona in Russland: Selbstisolation auf der Datscha

Mit dem Handy folgt Ekaterina ihrem Sohn und ihrem Neffen, Andrej und Maxim, durch den Garten. Filmt, wie die beiden Jungen auf dem schmalen, gepflasterten Weg herumhüpfen – über mit Kreide aufgemalte Kästchen und Linien. "Das ist ein Hindernisparcours – nicht nur für Kinder, sondern auch für das Coronavirus", sagt Ekaterina. "Er ist sehr schwer zu bewältigen. Die Kinder schaffen das – aber das Coronavirus kommt hier ganz sicher nicht durch."

Seit zwei Wochen schon leben die drei auf der Datscha. Ihrem Häuschen im Grünen am Rande Moskaus. Aus der Wochenend- und Sommer-Residenz der Familie ist in Zeiten der Corona-Pandemie ein Zufluchtsort geworden.

Familie kann nicht zusammen sein

"Ein Pluspunkt ist natürlich die frische Luft, die Natur – man hat nicht nur vier Wände, einen Fußboden und eine Decke", erklärt Ekaterina. Dafür könne aber die Familie nicht zusammen sein, weil einige Familienmitglieder gezwungen sind, in der Stadt zu bleiben. "Sie müssen arbeiten und das Internet hier ist nicht sehr gut."

Ende März hatte Präsident Putin in einer Fernsehansprache eine arbeitsfreie Woche angekündigt, damit die Menschen zu Hause bleiben - als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus. In der russischen Hauptstadt brach daraufhin trotzdem ein Ansturm los – auf die Datschen im Umland und auf weiter entfernte Ferienorte. Die Regierenden mussten die Notbremse ziehen: Nach nur wenigen Tagen verhängte die Stadt Moskau strikte Ausgangsbeschränkungen. Außerdem hieß es, gelte die arbeitsfreie Zeit doch nur für diejenigen, die nicht von zu Hause aus arbeiten könnten.

Corona-Maßnahmen bis Ende April verlängert

Mittlerweile wurden alle Maßnahmen bis Ende des Monats verlängert. Zwar bleibt das Rausfahren auf die eigene Datscha mit dem Auto erlaubt, es wird vom Moskauer Bürgermeister sogar ausdrücklich empfohlen, doch von Sorglosigkeit könne auch auf dem Land keine Rede sein. "Es ist nicht die Lebensweise, die auf der Datscha üblich ist: Urlaubsstimmung, Erholung auf dem Land - jetzt herrscht Alltag ohne große Extras", sagt Ekaterina.

Kontakte zu anderen vermeide sie so gut es gehe – auch aus Solidarität zu denen, die in Moskau in der Selbstisolation sitzen, erklärt Ekaterina. Hinzu kommt, dass die Ortsansässigen in einigen Dörfern große Angst haben, dass die Besucher aus Moskau das gefährliche Virus mit aufs Land schleppen könnten.

Landbevölkerung hat Angst vor Menschen aus Moskau

Die 27-jährige Moskauerin Anja lebt seit knapp zwei Wochen auf der Datscha – und hatte schon einige, unschöne Begegnungen: "Der Besuch im Supermarkt ist großer Stress", erzählt Anja. "Jedes Mal hören wir: 'Ihr Moskauer seid hierhergekommen, um uns alle anzustecken. Nur wegen euch tragen wir diese Masken und Handschuhe. Ihr habt die Krankheit mitgebracht."

Infektions-Zahlen in Russland noch gering

In Russland sind die offiziellen Infektionszahlen noch immer vergleichsweise gering – aber sie steigen stetig. Am schwersten betroffen ist die 15-Millionen-Metropole Moskau. Auch deswegen hält Ekaterina die nun getroffenen, strengen Maßnahmen für richtig. "Ich bekam Information aus Italien, Amerika und anderen Ländern – Freunde und Kollegen, die dort leben, haben angerufen und geschrieben - und davon erzählt", sagt Ekaterina. "Deswegen war mir schon früh klar, dass es ernst ist. Als ich hörte, dass wir erst eine Woche und dann einen Monat zu Hause bleiben müssen, war ich sehr dankbar."

Ekaterina hat vor, solange es geht, mit ihrem Sohn und ihrem Neffen auf der Datscha zu bleiben. Vollkommen sicher fühlt sie sich auch hier nicht. Bei den Kindern aber ist die Zuversicht groß, dass es das Coronavirus nicht durch den von ihnen aufgemalten Hindernisparcours hindurch schafft.