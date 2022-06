Corona in Portugal: Viele Tote und Infizierte - aber keine Panik

50 Menschen sind am 1. Juni in Portugal nach einer Covid-19-Erkrankung gestorben – laut den Zahlen der Gesundheitsbehörde DGS und des Instituts Ricardo Jorge der höchste Wert in mehr als 100 Tagen. Damit liegt die Gesamtmortalität in Portugal über den Werten, die eigentlich für diese Jahreszeit zu erwarten wären. Und das dürfte auch noch eine Zeit lang so bleiben, denn obwohl sich bei den Fallzahlen eine leicht sinkende Tendenz zeigt, dauert es immer eine Weile, bis sich das auch auf die Sterblichkeit auswirkt.

Der Impfschutz lässt nach

Mathematiker aus der Arbeitsgruppe zur Überwachung der Pandemieentwicklung in Portugal rechnen noch bis Ende Juni mit hohen Hospitalisierungsraten, einer hohen Belegung auf den Intensivstationen und eben auch vergleichsweise hohen Todeszahlen.

Die Hauptgründe dafür: Der Impfschutz lässt nach, besonders ältere Menschen sind für Covid-19 anfälliger und der Subtyp BA.5 erweist sich als deutlich ansteckender als andere Virusvarianten, scheint aber gleichzeitig seltener schwere Verläufe zu verursachen.

Vorsicht statt Beschränkungen

Portugals Regierung setzt daher derzeit vor allem auf Eigenverantwortung und Achtsamkeit, anstatt auf neue Beschränkungen und begründet das mit den wieder sinkenden Fallzahlen – zuletzt deutlich unter 30.000 Neuinfektionen pro Tag.

Die Übertragungsrate scheine zu sinken, sagte unlängst Gesundheitsstaatsekretär António Lacerda Sales und rief wegen der zu erwartenden erhöhten Sterblichkeit für die kommenden zwei bis drei Wochen zu besonderer Vorsicht auf. Auch die Chefin der portugiesischen Gesundheitsbehörde DGS, Graça Freitas, empfiehlt, die Maske in Innenräumen und bei größeren Menschenansammlungen vorerst wieder aufzusetzen.

Touristen könnten freiwillig Maske tragen

Urlauberinnen und Urlauber müssen sich also derzeit nicht auf neue Corona-Regeln in Portugal einstellen - allerdings könnte es bei einigen Gastronomen gerne gesehen werden, wenn sie in Restaurants und Bars doch wieder zur Maske greifen würden. Wegen der vielen Infektionen war das Personal vielerorts wieder knapp - auch in anderen Wirtschaftszweigen wie der Textilindustrie oder dem Hotelgewerbe.

Die Maskenpflicht gilt bisher nur noch im ÖPNV und an Orten, die Touristinnen und Touristen vermutlich ohnehin nicht besuchen wollen, wie in Krankenhäusern oder Pflegeheimen.

Einreiseregeln sind nicht überall gleich

Für die Einreise nach Portugal gelten unterschiedliche Regeln, je nach Zielregion. Wer zum Beispiel aufs Festland fliegt, muss entweder das digitale Covid-Zertifikat der EU vorlegen, oder ein negatives PCR-Test-Ergebnis, das nicht älter als 72 Stunden sein darf. Das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests darf hingegen nicht älter als 24 Stunden sein – Kinder unter zwölf Jahren sind von dieser Regelung ausgenommen.

Für die Azoren gelten ähnliche Regeln. Ein Antigen-Schnelltest darf bis zu 48 Stunden alt sein. Zusätzlich müssen Reisende bis zu 72 Stunden vor Abflug eine Gesundheitserklärung für die Azoren ausfüllen. Auf Madeira wiederum wird derzeit kein Impfnachweis oder negatives Corona-Testergebnis verlangt.