Corona in Kenia: Gute Zeiten für Wilderer?

Das private Naturschutzgebiet Loisaba im zentralen Hochland von Kenia hat eine Fläche von 230 Quadratkilometern. In dem Schutzgebiet leben Elefanten, Löwen, Giraffen und die bedrohten Grevy-Zebras - insgesamt 50 verschiedene Säugetierarten, dazu 260 unterschiedliche Vogelarten. Für ihren Schutz vor Wilderern sind zurzeit 75 Wildhüter, darunter auch mehrere Hundeführer, zuständig.

"Bevor wir die Hunde hatten, gab es sehr viele Fälle von Wilderei. Innerhalb und außerhalb des Schutzgebietes. Kaum waren die Hunde da, haben sie die ersten Wilderer aufgespürt. Sie wurden festgenommen und bekamen Gefängnisstrafen. Dadurch ist die Wilderei deutlich zurückgegangen." Joseph Ekaran, Wildhüter

In der Region des Naturschutzgebietes leben vor allem Viehzüchter aus den Volksgruppen der Massai, Samburu oder Pokot. Außer von ihrem Vieh leben die Menschen vom Tourismus, haben Jobs in den Hotels oder Lodges, arbeiten als Ranger, verkaufen Perlenschmuck oder andere Souvenirs an Touristen. Aber infolge der Corona-Krise ist der Tourismus am Boden: Die Grenzen sind seit Wochen zu, der internationale Flugverkehr eingestellt. Die Hotels und Restaurants waren über Monate geschlossen. Die Angestellten wurden - bis auf einige Wächter - entlassen.

"Die meisten Menschen hier haben ihre Jobs verloren. Einige von ihnen haben Familien, müssen die Bildung der Kinder bezahlen. Wenn du in so einer Situation kein Geld mehr verdienst und nichts mehr zu Essen im Haus hast, kannst du auf die Idee kommen, wildern zu gehen. Ein Tier zu töten, damit etwas zu essen da ist. Das ist eine reale Gefahr." Joseph Ekaran, Wildhüter

Corona stoppt Haupteinnahmequelle

Das Gebiet um Loisaba bezieht die Hälfte seiner Einnahmen aus dem Tourismus. Das sind Abgaben für den Naturschutz, Gebühren für die Übernachtung, und Einnahmen durch Angebote wie Reiten auf Pferden und Kamelen. Dass das alles nun wegfalle, habe nunmehr enorme Auswirkungen, heißt es. Für das laufende Haushaltsjahr waren für das Naturschutzgebiet 900.000 US-Dollar aus dem Tourismus eingeplant – ein Betrag, der komplett gestrichen werden musste. Von dem Geld finanziert Loisaba die Infrastruktur im Park, Projekte für die anwohnende Bevölkerung und den Schutz der Wildtiere.

Private Notfinanzierung

Trotz allem hat Loisaba in einigen Punkten Glück: Eine Stiftung sprang mit einer Notfinanzierung über 350.000 US-Dollar ein, das hat einen Teil der Finanzierungslücke geschlossen. Von den 210 Angestellten des Schutzgebietes musste bisher keiner entlassen werden. Gleichwohl mussten allen die Gehälter gekürzt werden, erklärt der Manager des Naturschutzparks Loisaba, Tom Silvester.

"Unsere Hauptaufgabe ist es, die Natur und die wilden Tiere zu schützen. Wir sind sehr entschlossen, dies trotz der Sparmaßnahmen auch weiterhin zu tun. Wir versuchen also, in allem effizienter zu sein. Die Zahl der Patrouillen werden wir vermutlich etwas reduzieren müssen, ebenso die Zahl der Überwachungsflüge. Aus der Luft können wir zwar sehr viel mehr Fläche abdecken, als durch Patrouillen am Boden, aber ich kürze lieber die Ausgaben für die Flugzeuge, als Ranger entlassen zu müssen." Tom Silvester, Manager von Loisaba

Jagd nach Nahrungsmitteln

Da kriminelle Banden wüssten, dass Ranger infolge finanzieller Probleme im Schutzgebiet weniger präsent sein könnten, meint der Manager von Loisaba, dürfte die Wilderei nunmehr zunehmen. Die Wilderer könnten diese Gelegenheit nutzen, so die Befürchtung, um Elefanten zu erlegen und das Elfenbein zu verkaufen. Da viele in der Region außerdem ihre Arbeit verloren haben und somit über kein Geld für Lebensmittel verfügten, könnte Wilderei für sie verlockend wirken und die Betroffenen dazu verführen, auf die zur Jagd zu gehen, um schlicht etwas zum Essen zu bekommen.

Hilfe vom Staat nicht in Sicht

Viele Länder im Osten des afrikanischen Kontinents müssen außer der Corona-Pandemie auch noch eine Heuschreckenplage biblischen Ausmaßes bewältigen - die Kassen sind leer, ob gerade jetzt die betroffenen Staaten zusätzliches Geld für den Naturschutz zur Verfügung stellen können und für die Menschen, die in der Nachbarschaft der Schutzgebiete leben, scheint daher fraglich. Dabei hätte sich die Situation in den vergangenen Jahren in vielen Regionen sehr verbessert, lobt der stellvertretende Direktor der African Wildlife Foundation, Philipp Muruthi. Die Wilderei habe deutlich abgenommen, und es gebe jetzt viel mehr Projekte für die betroffene Bevölkerung.

"Wir würden diese Fortschritte gerne erhalten. Gerade in einer Krise wie der jetzigen. An deren Ende möchten wir nicht feststellen müssen, dass sich die Situation mit der Wilderei wieder sehr verschlechtert hat. Afrika ist noch nicht über den Berg, was das Wildern angeht. Die Krise hat ungefähr 2012 angefangen. Trotz aller Fortschritte zirkulieren die Waffen der Wilderer noch immer, und es gibt Hinweise, dass gewilderte Produkte immer noch in Asien verkauft werden. Noch immer werden Elfenbein, die Hörner von Nashörnern und die Schuppen von Pangolinen geschmuggelt. Die Waffen sind noch nicht verschwunden, und wir dürfen nicht zulassen, dass sie wieder groß zum Einsatz kommen." Philipp Muruthi, stellvertretender Direktor der African Wildlife Foundation

Der Naturschutzgebiet-Manager, Tom Silvester, zeigt sich dennoch zuversichtlich, dass Loisaba einigermaßen sicher ist - weil die Bevölkerung das Schutzgebiet unterstützt, wie er betont.

"Wir werden Tiere und Pflanzen nicht auf Dauer schützen können, indem wir Nationalparks oder Schutzgebiete zu Festungen ausbauen. Natürlich müssen Kontrollen sein und die Gesetze durchgesetzt werden, aber aus meiner Sicht ist es das wichtigste, dass die Bevölkerung beim Naturschutz mitarbeitet. Der wirksamste Zaun ist eine große Gemeinschaft in der Nachbarschaft der Schutzgebiete, die kein Interesse hat, gegen die Regeln zu verstoßen." Tom Silvester, Manager von Loisaba

Enge Kooperation mit der lokalen Bevölkerung

Das gelinge allerdings nur, wenn die Bevölkerung von den Schutzgebieten profitiere, also beispielsweise durch Einnahmen aus dem Tourismus und durch Jobs, meint der Manager von Loisaba. Außerdem erlaubt Silvester seinen Nachbarn in Dürrezeiten, ihr Vieh im Reservat grasen zu lassen. Das Schutzgebiet finanziert außerdem Schulspeisungen und zwei zusätzliche Lehrer, unterstützt das Gesundheitszentrum mit Medikamenten und hat ein medizinisches "Outreach"-Programm, schickt also eine Assistenzärztin regelmäßig in abgelegene Dörfer. Wegen der gegenwärtigen Beschränkungen und der Finanznot wurden alle diese Programme vorübergehend eingestellt. Trotzdem wird gerade jetzt versucht, den Menschen weiterhin zu helfen. Denn ihre Not sei im Moment schließlich größer denn je, betonen die Verantwortlichen im Naturschutzgebiet Loisaba.