Corona in Kanada: 31 Tote Senioren, weil Pfleger nicht kamen

Nachdem fast alle Pflegekräfte eines Heims in Dorval in der Nähe der kanadischen Stadt Montréal aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus das Heim fluchtartig verlassen hatten, sind 31 Senioren gestorben. Die Gesundheitsbehörden fanden die Menschen erst Tage später vor, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Überlebenden waren dehydriert, unterernährt und teilnahmslos. Zwei Todesfälle blieben tagelang unbemerkt.

Nur noch zwei Pflegekräfte im Heim

Der Premierminister von Quebec, Francois Legault, kündigte Ermittlungen wegen grober Fahrlässigkeit an. Nach Legaults Angaben waren am Ende nur noch zwei Pflegekräfte in dem Heim, um die insgesamt 130 Bewohner zu versorgen. "Mir war schlecht, mir war wirklich schlecht", sagte Moira Davis, deren Vater am 8. April in dem Pflegeheim gestorben war, der AFP. Der 86-jährige soll sich eine Woche vor seinem Tod mit dem Coronavirus infiziert haben.

"Paradebeispiel, was in der Altenpflege schiefläuft"

Offiziellen Angaben zufolge starben mindestens fünf Heimbewohner an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Der Todesursache der weiteren 26 Fälle geht nun ein Gerichtsmediziner nach. In kanadischen Medien ist das "Horror-Altenheim" in Dorval bereits zum Symbol der Corona-Krise geworden. Die Hälfte aller knapp 1.300 Corona-Todesfälle in Kanada trat in Langzeit-Pflegeheimen auf. Das Heim ihres Vaters sei ein "Paradebeispiel für das, was in unserer Altenpflege schiefläuft", sagte Davis.