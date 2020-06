Corona in den USA: Zahl der Infektionen nimmt stark zu

35.900 neue Infektionsfälle binnen 24 Stunden - das sind laut der Johns-Hopkins-Universität die neuesten Zahlen zur Corona-Pandemie in den USA. Damit sind es fast so viele Infektionen wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April. War es damals vor allem New York, so ist jetzt vor allem der Süden des Landes betroffen, darunter die Bundesstaaten Texas und Florida.

Amerikaner sollen möglichst zu Hause bleiben

Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, reagierte inzwischen und appellierte an die Einwohner seines Bundesstaates, möglichst zu Hause zu bleiben und beim Verlassen ihrer Häuser eine Maske zu tragen. Menschen aus Texas und anderen ähnlich betroffene Bundesstaaten müssen zwei Wochen in Quarantäne, wenn sie in die Staaten New York, New Jersey oder Connecticut reisen.

Aber auch Kalifornien vermeldete Höchstwerte bei der Zahl der Infektionen. Rund die Hälfte der 50 US-Bundesstaaten verzeichnete zuletzt deutlich steigende Ansteckungsraten.

Secret Service offenbar auch betroffen

Auf Kritik stieß deshalb auch der Wahlkampfauftritt von Präsident Donald Trump in Tulsa, Oklahoma: Trotz der Vorbehalte von Gesundheitsexperten hatte er vor tausenden Anhängern gesprochen. Die Washington Post berichtete, dass anschließend dutzende Mitarbeiter des Secret Service vorsorglich in Quarantäne geschickt worden seien. Bei der Behörde, die für den Schutz des Präsidenten verantwortlich ist, habe es Infektionsfälle gegeben.

Die Demokraten wollen ihren Nominierungsparteitag im November wegen der Pandemie größtenteils virtuell abhalten, auch wenn der designierte Trump-Herausforderer Joe Biden selbst anreisen soll.

Auch Arbeitslosenzahlen steigen

Aber nicht nur die Zahl der Neuinfektionen steigt in den USA rasant an, es gibt auch immer mehr Arbeitslose aufgrund der Corona-Krise. Nach Angaben des US-Arbeitsministeriums verloren vergangene Woche weitere 1,48 Millionen Menschen ihren Job. Damit sind seit Beginn der Krise in den USA mehr als 47 Millionen Menschen entlassen worden.