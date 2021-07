In den Niederlanden explodieren die Corona-Zahlen

So kleinlaut erlebt man Mark Rutte auch nicht oft. Weil die Infektionszahlen in den Niederlanden zuletzt regelrecht explodiert sind, hat sich der Ministerpräsident in aller Form bei seinen Landsleuten entschuldigt. Seine Regierung habe die Lage falsch eingeschätzt und die Corona-Maßnahmen viel zu früh gelockert.

Am 26. Juni waren fast alle Einschränkungen auf einen Schlag aufgehoben worden, obwohl erst rund 40 Prozent der Niederländer vollständig geimpft sind. Restaurants, Discotheken und Nachtclubs durften öffnen, auch Großveranstaltungen waren wieder möglich. Alles unter der Maßgabe, dass die Besucher vollständig geimpft, negativ getestet oder nach einer Covid-19-Erkrankung geheilt sind.

Mehrheit hat sich mit Delta-Variante infiziert

Jetzt aber ist das Entsetzen groß. Innerhalb eines Tages stecken sich inzwischen mehr als 8.000 Menschen an, sieben Mal so viele wie noch vor einer Woche. Die Mehrheit hat sich mit der besonders ansteckenden Delta-Variante infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz ist auf über 300 gestiegen (in Deutschland liegt sie aktuell unter 10), der sogenannte Reproduktionswert R liegt mit 2,17 so hoch wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Das bedeutet: Rein rechnerisch stecken 100 Infizierte 217 weitere Menschen an. Vor allem jüngere Leute sind betroffen. Alleine nach dem zweitägigen Open-Air-Musikfestival "Verknipt" (übersetzt so viel wie: durchgeknallt) im etwa 70 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt gelegenen Utrecht haben die Behörden unter den etwa 20.000 Besuchern rund tausend Fälle registriert. Ganz offensichtlich waren gefälschte Impfnachweise und Testergebnisse im Umlauf.

Neue Reisebeschränkungen für die Niederlande möglich

Inzwischen hat die Regierung Rutte die meisten Einschränkungen erneut in Kraft gesetzt. Clubs und Discotheken sind wieder geschlossen, Festivals untersagt. Trotzdem dürften die Niederlande auf der Corona-Karte der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC schon bald wieder knallrot leuchten. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass europäische Nachbarstaaten neue Reisebeschränkungen verhängen.

Für Urlaubsregionen wie die Nordseeinsel Texel oder das Ijsselmeer und Ausflugsziele wie Amsterdam oder Maastricht wäre das ein harter Schlag. Die Einreise in die Niederlande ist für deutsche Touristen im Moment allerdings problemlos möglich, ohne Quarantäne oder Testpflicht - Deutschland gilt aktuell nämlich nicht als Risikogebiet.