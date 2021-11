Impfzertifikate: Nachweise mit begrenzter Gültigkeit

Impfung in Österreich 360 Tage gültig

Österreich etwa erkennt eine vollständige Impfung nur dann an, wenn die Zweitimpfung nicht mehr als 360 Tage zurückliegt. Ende Januar 2021 waren schon über 600.000 Menschen in Deutschland vollständig geimpft. Für sie heißt das also: Ihr Impfschutz wird in Österreich nur noch bis Januar 2022 anerkannt.