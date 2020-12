Corona-Impfungen starten: Fragen und Antworten

"Ärmel hoch": So heißt die wörtlich zu nehmende Impfkampagne der Bundesregierung. Man wolle, dass das Virus in Deutschland keine Chance mehr habe, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Sein Ziel: möglichst viele Menschen sollen zeitnah gegen das Coronavirus immunisiert werden.

"Dieser Impfstoff ist der entscheidende Schlüssel, diese Pandemie zu besiegen." Es sei der Weg zurück in unser altes Leben, sagte der CDU-Politiker am Samstag in Berlin - elf Monate nach Bekanntwerden der ersten Corona-Infektion in Deutschland. Um die Pandemie zu stoppen, müssten nach Schätzung von Experten etwa 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung geimpft werden.

Wo werden die Impfungen durchgeführt?

Einige Zehntausend Dosen wurden bereits am Samstag ausgeliefert. Sie sind von den zuständigen Landesbehörden an Impfzentren und mobile Teams verteilt worden. Mobile Impftrupps kommen laut Spahn in den Heimen zum Einsatz, aber auch bei Hochbetagten und Pflegebedürftigen zuhause, die nicht in ein Zentrum gehen können.

Die Impfberechtigten würden informiert, wann es für sie losgehe – etwa per Schreiben oder über eine Hotline, kündigte der Minister an. "Mann wird und Frau wird erfahren, wann sie jeweils dran sind", sagte er. Zu einem späteren Zeitpunkt sollen auch in den Arztpraxen Impfungen möglich sein.