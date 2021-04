Überblick zu Corona-Impfungen: Von Priorisierung bis Drive-In

Wann kommt die Aufhebung der Impfpriorisierung?

Noch gilt die Impfpriorisierung, doch über eine Aufhebung wird schon lange laut und lauter nachgedacht. Das hat auch mit dem Impfstoff Astrazeneca zu tun. So melden die Impfzentren in Donauwörth und Nördlingen, dass sie seit dem 1. April auf etwa 15 Prozent der Impfdosen von Astrazeneca sitzen blieben. Dabei versuchten sie bereits, kurzfristige Absagen durch Nachrücker von Hop-On-Listen zu ersetzen, doch auch hier wollen sich viele nicht mit dem Impfstoff von Astrazeneca pieksen lassen, der jetzt unter dem neuen Namen Vaxzevria vertrieben wird.

Auf der anderen Seite gebe es viele, die bereit dazu wären, von der Priorisierung jedoch noch nicht für eine Impfung in Frage kämen. Hier müsse jetzt in Absprache mit dem Landkreis und dem Ministerium eine Entscheidung getroffen werden, ob man diese Menschen vorziehen dürfe, fordert Arthur Lettenbauer, der Leiter der beiden Impfzentren.

Der Landkreis Kronach hat ein "Sonder-Impfangebot" für alle über 60-Jährigen gestartet, die sich mit Astrazeneca impfen lassen wollen und verabschiedet sich damit ebenfalls zum Teil von der Priorisierung.

Die Gesundheitsministerkonferenz hat zudem beschlossen, bereits die 60- bis 69-Jährigen impfen zu lassen, aber nur mit Astrazeneca. Grundsätzlich hatten Ministerpräsident Markus Söder und Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bereits angekündigt, die Impfreihenfolge schrittweise ändern zu wollen. Doch das kommt tröpfchenweise, jeden Tag ein bisschen mehr. So hatte gestern auch Ministerpräsident Söder die teilweise Aufhebung der Priorisierung für Betriebsärzte angekündigt. In zehn großen Betrieben im Freistaat soll demnächst "durchgeimpft" werden. Das Modellprojekt soll noch im April beginnen.

Wie läuft das Vorgehen in den Impfzentren ab?

Viele Impfzentren in Bayern sind zu den normalen Öffnungszeiten erreichbar, nicht alle auch an den Wochenenden. Andere Bundesländer gehen unkonventionelle Wege und können damit zunehmend mehr Menschen impfen.

NRW und Niedersachsen setzen auf Drive-In Impfung

Ob in Witten oder Bremervörde, in beiden Städten der Bundesländer NRW und Niedersachsen ist es möglich, mit dem Auto zur Impfung zu fahren und ohne Auszusteigen sich die Spritze setzen zu lassen. Das Auto muss nicht verlassen werden, was vor allem Vorteile für gehbehinderte Senioren bringt. 9.000 Menschen sollen so in den nächsten zwei Wochen die Verabreichung eines Vakzins in der nordrhein-westfälischen Stadt Schwelm erhalten. Aber auch die Schnelligkeit der Impfungen wird dadurch erhöht. Das Saarland stellt ebenfalls mittlerweile Überlegungen an, wie Drive-In-Stationen fürs Impfen eingerichtet werden könnten.

Impfen rund um die Uhr

Vor Kurzem hat das erste 24-Stunden-Impfzentrum der Bundeswehr seinen Dienst aufgenommen. Rund um die Uhr wird im saarländischen Lebach die Spritze gesetzt. 108 Soldatinnen und Soldaten stehen dafür in drei Schichten, Tag und Nacht, an sieben Tagen die Woche zur Verfügung. Bis zu 1.000 Impfungen innerhalb von 24 Stunden sind möglich.