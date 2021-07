Strafen oder Anreize gegen die aufkommende Impf-Müdigkeit?

Es ist noch gar nicht so lange her, da war es schwer, einen Termin für die Corona-Impfung zu bekommen. Kein Wunder, denn der Impfstoff war knapp und die Nachfrage groß. Nun aber scheint sich das Verhältnis von Angebot und Nachfrage zu ändern.

Angebot übersteigt Nachfrage

Das Problem ist nicht mehr der knappe Impfstoff, sondern die fehlende Impfbereitschaft. Immer mehr Städte und Landkreise klagen über Impf-Schwänzer in den Impfzentren oder sagen geplante Sonder-Impfaktionen ab, weil es nicht genügend Impfwillige gibt, wie zum Beispiel zuletzt im Landkreis Tirschenreuth: 1.000 Impfdosen standen zur Verfügung, angemeldet hatten sich allerdings nur 80 Menschen.

"Unberechtigte Sorglosigkeit"

Das sieht etwa Max Kaplan, der ärztliche Koordinator im Unterallgäu, kritisch. Es mache sich eine gewisse "unberechtigte Sorglosigkeit" breit. Im BR-Interview warnt er davor, die Pandemie bereits für ausgestanden zu halten. Gegen die sogenannte Delta-Variante, die deutlich infektiöser und auch zum Teil mit schweren Krankheitsverläufen verbunden ist, sei Impfen "die einzige Waffe".

Diskussion über Bußgelder für Impf-Schwänzer

Was also tun, um die Impf-Bereitschaft wieder zu steigern? Am Wochenende entbrannte deshalb eine Diskussion über Bußgelder: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach und Unionsfraktionsvize Thorsten Frei (CDU) sprachen sich für Strafzahlungen für Impf-Schwänzer aus.

Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) lehnt die Bußgeld-Idee ab: "Solidarität erzwingt man nicht durch Strafen", sagte er. Die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Christine Aschenberg-Dugnus sagte, das Drohen mit einer Strafzahlung werde Menschen eher von einer Impfung abschrecken. Es gehe vielmehr darum, noch Unentschlossene zu überzeugen.

Ähnlich äußerte sich die Psychologin Cornelia Betsch im Interview mit der Bayern 2-radioWelt. Betsch berät Kanzlerin Angela Merkel und das Corona-Kabinett. "Wir haben im Moment das Problem, dass die verbliebenen Ungeimpften ein bisschen zögerlicher werden", sagte Betsch. "Ich glaube, dass es kein guter Anreiz ist, zu sagen, wir bestrafen die Leute, die die zweite Impfung sausen lassen."

Belohnung statt Strafe

Nachgedacht wird nun über Anreizsysteme. Das Deutsche Rote Kreuz in Sachsen etwa arbeitet nach Angaben eines Sprechers an einem Konzept: Wer ins Impfzentrum kommt, soll Rabatte für Dienstleistungen oder Produkte bekommen.

Auch die FDP spricht sich für Belohnungen für impfwillige Bürger aus. "Gutscheine für den freien Eintritt in Freizeitparks und Museen sind eine gute Möglichkeit, um weitere Impfanreize zu setzen", sagte die Gesundheitsexpertin der FDP-Bundestagsfraktion, Christine Aschenberg-Dugnus.

Kassenärzte-Chef fordert Freiheiten für Geimpfte

Um die Impf-Moral in der Bevölkerung aufrecht zu halten, fordert der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, den Wegfall der Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte. Der "Bild"-Zeitung sagte er, spätestens wenn jeder Impf-Willige ein Impfangebot habe, müssten "eigentlich nahezu alle Corona-Maßnahmen weg".

Laut Bundesgesundheitsministerium sind derzeit 37,9 Prozent der deutschen Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Mindestens eine Impfdosis erhalten haben 55,6 Prozent.