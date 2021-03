Verzögerung beim Impfstart in den Arztpraxen: Kritik wächst

Auch der Chef des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, hat nun die Verzögerung beim Start der Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen kritisiert. "Wir sind nicht nur bereit, wir scharren schon seit Wochen ungeduldig mit den Hufen", sagte Weigeldt dem Deutschlandfunk am Donnerstag. Er könne nicht nachvollziehen, dass "man das Volk sozusagen im Lockdown hält", statt es zu impfen. Die Impfzentren seien am Anfang sicher notwendig gewesen. In den Praxen könne aber schneller und besser geimpft werden.

"Endlich Fahrt aufnehmen beim Impfen"

Dass Bund und Länder die Hausärzte bei ihrer Impfstrategie gegen Corona über Monate nicht auf dem Schirm gehabt hätten, bezeichnete Weigeldt im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) als "ein Versäumnis allererster Ordnung". Jetzt steuere die Politik zwar um, aber noch längst nicht schnell genug, rügte er: "Wir müssen endlich Fahrt aufnehmen beim Impfen, anstatt immer neue bürokratische Hürden aufzubauen."

Kritik auch von den Grünen

Am Mittwochabend hatte bereits Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze im BR-Politikmagazin Kontrovers gefordert, dass Hausärzte so schnell wie möglich gegen Corona impfen dürften. Die Staatsregierung müsse genügend Impfstoff zur Verfügung stellen - und müsse sich daran messen lassen, ob das auch passiere.

"Ständig legt sich die Staatsregierung den nächsten Stein vor den Fuß. Hausärztinnen und Hausärzte impfen ihr ganzes Leben schon. Warum sollten die nicht möglichst schnell, wenn genug Impfstoff da ist, damit auch anfangen können?" Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag

Impfstart in den Hausarztpraxen auf Mitte April verschoben

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten sich am Mittwoch auf die Empfehlung geeinigt, mit den Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen routinemäßig Mitte April zu beginnen. Begründet wurde dies damit, dass noch nicht genügend Impfstoff für einen früheren Start zur Verfügung stehe. Zuvor war ein Impfstart in den Praxen Anfang April anvisiert worden. Die endgültige Entscheidung treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs auf Grundlage der Empfehlung der Gesundheitsminister.