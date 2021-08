Millionen ungenutzte Impfdosen drohen zu verfallen

In Deutschland drohen nach einer Umfrage des Instituts für die kassenärztliche Versorgung mehr als drei Millionen Corona-Impfdosen aus Arztpraxen zu verfallen. Nach der Umfrage, die dem ARD-Politikmagazin Report Mainz vorliegt, betrifft das 1,5 Millionen unverbrauchte Dosen von AstraZeneca sowie Johnson & Johnson. Auch bei 1,7 Millionen Dosen BionTech sei nicht sicher, ob sie noch verimpft werden können.

Bisher keine Rücknahmeregelung für Impfdosen aus Arztpraxen

Arztpraxen können im Gegensatz zu den Impfzentren unverimpfte Stoffe nicht an den Bund zurückgeben. Das Bundesgesundheitsministerium teilte Report Mainz mit, es sei derzeit auch nicht geplant, überschüssige Impfstoffe aus den Arztpraxen an den Bund zurückzuführen.

Möglich ist bisher nur eine Weitergabe an Impfzentren oder an andere Ärzte. Allerdings sind Impfzentren nicht verpflichtet, die Impfdosen anzunehmen. Das Nordrhein-Westfälische Gesundheitsministerium bestätigte Report Mainz, dass die Impfzentren zum Beispiel AstraZeneca von Arztpraxen derzeit nicht annehmen.

Kritik von Hausärzten und Entwicklungshelfern

Björn Parey, Vorstandsmitglied des Hamburger Hausärzteverbands spricht im Interview mit Report Mainz von einem unfassbaren und unverantwortlichen Verhalten. Vor dem Hintergrund, dass in anderen Ländern händeringend Impfstoff gesucht werde, sei es eine Katastrophe , wenn in Deutschland der Impfstoff im Müll lande.

Ähnlich argumentiert auch die Entwicklungsorganisation Venro, die eine Weitergabe in Deutschland ungenutzter Impfdosen an Entwicklungs- und Schwellenländer anmahnt.

"Es darf nicht sein, dass in Deutschland Impfstoffe vernichtet werden, während die Menschen in anderen Weltregionen darauf warten und es tagtäglich tausende Neuinfektionen und Todesfällen gibt." Maike Röttger, Venro

Vertragsauflagen verhinderten derzeit eine unkomplizierte Weitergabe an Länder, in denen Impfstoff dringend benötigt werde. Allein in Bayern hätten bisher bereits mehr als 50.000 Impfdosen vernichtet werden müssen.