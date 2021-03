Impfstoff-Beauftragter will Impfstoffproduktion in Deutschland

Die Versorgung mit Impfstoff läuft zu schleppend. Darum ist seit einer Woche Christoph Krupp als Sonderbeauftragter der Bundesregierung im Amt. Zu seinen Aufgaben gehört es unter anderem, die Impfstoffproduktion auf den Weg zu bringen.

Produktion in Deutschland soll auf andere Pandemien vorbereiten

Im Interview mit der radioWelt auf Bayern 2 hat Krupp betont, ihm gehe es auch um ein langfristiges Ziel: "Die Bundesregierung möchte eigentlich eine eigene Impfstoffproduktion in Deutschland und Europa." Man sei nur dann langfristig auf andere Pandemie vorbereitet, wenn man dann eine Impfstoffproduktion nicht erst neu aufbauen müsste. Eine Impfstoffproduktion in Deutschland mit einigen Firmen sollte dann pro Quartal "einige Millionen Dosen Impfstoff produzieren können", so Krupp.

Krupp: Katastrophenvorsorge nicht zum Nulltarif

Krupp machte deutlich, dass die Impfstoffproduktion viel kosten wird, aber als Teil der Katastrophenvorsorge notwendig sei.

"Katastrophenvorsorge ist nicht zum Nulltarif zu haben. Das muss einem klar sein." Christoph Krupp, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Impfstoffproduktion

Es gebe die Möglichkeit, dass man Kapazitäten aufbaut, "die in normalen Zeiten für andere Zwecke genutzt werden können. Die dann relativ schnell umgeswitcht werden können auf eine normale Impfstoffproduktion", betonte Krupp.

"In dem Moment, wo man ein solches Konzept entwickelt, dann ist das nicht unbezahlbar." Christoph Krupp, Sonderbeauftragter der Bundesregierung für die Impfstoffproduktion