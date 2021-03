Hausärzte wollen bei Corona-Impfung stärker eingebunden werden

Im Gespräch mit der Bayern 2-radioWelt unterstützte Petra Reis-Berkowicz vom Bayerischen Hausärzteverband den Vorschlag für ein neues Impfkonzept, das die Hausärzte stärker einbindet. Ministerpräsident Markus Söder hatte dies gestern im Rahmen einer Pressekonferenz thematisiert und sich dafür ausgesprochen, dass es künftig Impf-Empfehlungen geben solle statt einer fixierten Priorisierung.

Reis-Berkowicz: "Hausärzte stehen für Corona-Impfung bereit"

Reis-Berkowicz sieht die Ärzte dafür gut gerüstet:

"Wir Hausärzte stehen in den Startlöchern bereit. Wir könnten das sofort übernehmen und die rettenden Corona-Impfdosen verimpfen. Impfen ist ja die Kernkompetenz von uns Hausärzten - die Hausärzteschaft ist bereit." Petra Reis-Berkowicz, Bayerischer Hausärzteverband

Es sei richtig gewesen, die Impfungen über die Impfzentren zu machen, so lang wenig Dosen verfügbar waren, so Reis-Berkowicz. Das sei aber keine tragfähige Lösung in der Fläche für ganz Bayern, denn hier müsse gleichmäßig und effizient geimpft werden. Impfzentren könnten nicht so viele Impfdosen gleichzeitig verimpfen, die vielen Hausarztpraxen jedoch schon.

Impfstoff an Praxen verteilen

Bis Mitte April werden 17 Millionen neue Impfdosen erwartet: "Das können wir Hausärzte prima verimpfen. Wir haben 50.000 Praxen zur Verfügung. Wenn ich moderat rechne, dass jeder am Tag nur 20 Impfungen macht, das sind 100 die Woche, das sind 5 Millionen die Woche über ganz Deutschland verteilt", sagte die Ärztin.

"Im Sommer sind wir durch mit dem Impfen, wenn das jetzt in die Praxen gehen würde." Petra Reis-Berkowicz, Bayerischer Hausärzteverband

Es hapere derzeit aber noch an den Rahmenbedingungen, so Reis-Berkowicz. Der Bund müsse die aktuelle Rechtsverordnung fürs Impfen anpassen und diese müsste in allen Bundesländern auch gleich umgesetzt werden. "Wir brauchen eine zuverlässige, ausreichende, gleichmäßige Lieferung von ca. fünf Millionen Impfdosen pro Woche."

Weniger Bürokratie beim Impfen

Außerdem sei nun wichtig, dass die Dokumentationsbürokratie abgebaut werde. Derzeit wird eine mehrseitige Befragung vom RKI in den Impfzentren gefordert.

Reis-Berkowicz betonte zudem, dass es keine überbordende Priorisierung in der Praxis brauche. Die Ärzte wüssten genau, wer als nächstes dringend dran sei und eine Impfung benötige: "Die Menschen vertrauen uns."