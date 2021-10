US-Experten beraten über Biontech für Kinder unter 12 Jahren

Dieses Mal will die US-Regierung richtig vorbereitet sein: Für alle Kinder in den USA zwischen 5 und 11 Jahren seien Impfstoffe vorhanden. Impfstoffe in geringerer Dosierung vom Typ BioNTech/ Pfizer, erklärte der zuständige Berater im Weißen Haus, Jeff Zients.

"Wir haben Dosen für 28 Millionen Kinder. Es gibt viele Familie, die darauf warten, ihre Kinder impfen zu lassen. Und es gibt Familie, die Fragen dazu haben." Jeff Zients, Berater im Weißen Haus.

In der Umfrage einer großen US-Krankenkasse haben 32 Prozent der befragten Eltern angeben, dass sie noch abwarten wollen, sollte der Impfstoff per Notverordnung zugelassen werden. 24 Prozent lehnten eine Impfung der Kinder ganz ab. Ein weiteres Drittel der Befragten wartet auf das Vakzin.

Ein Drittel der normalen Dosierung

Dazu muss die US-Medikamentenbehörde FDA aber erst einmal entscheiden, ob die Dosierung für unter 12-Jährige in den USA zugelassen werden kann. Deshalb kommt der Expertenrat der Behörde zusammen. Die Wissenschaftler bewerten die Ergebnisse von klinischen Versuchen. In der Testreihe der letzten Phase hatte BioNTech/ Pfizer 1.150 Kindern zwischen 5 und 11 einen neu dosierten Impfstoff mit einem Drittel des Wirkstoffs verabreicht.

Andere Kinder in der Testreihe erhielten als Kontrollgruppe eine Kochsalzlösung. Der Pharmahersteller spricht von einem Erfolg und verspricht einen hohen Schutz gegen Covid-Erkrankung auch für Kinder. Die FDA muss nun klären, ob die Daten des Herstellers ausreichen. Und: Ob der Nutzen einer Impfung das Risiko von Nebenwirkungen aufwiegt. Der Ausgang der Sitzung ist offen.

25.000 Kinderärzte sollen helfen

Die US-Regierung sagt, sie wolle der Entscheidung nicht vorausgreifen. Aber gleichzeitig ist alles dafür vorbereitet, dass eine Notzulassung kommt, sagt CDC-Direktorin Rochelle Walensky.

"Wenn wir die Zulassung der FDA haben und Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC, versuchen wir die Zahl der Impfungen bei Kindern zu erhöhen." CDC-Direktorin Rochelle Walensky.

Die US-Regierung hat dazu mehr als 25.000 Kinderärzte verpflichtet zu helfen, aber auch Apotheken und Krankenhäuser, so Jeff Zients.

"Um die Impfung für Kinder noch einfacher zu machen, arbeiten wir mit Schulbezirken zusammen, damit direkt an Schulen geimpft werden kann. Wir bringen Apotheken und andere Anbieter mit Schulbezirken zusammen." Jeff Zients, Berater im Weißen Haus.

Gestern hatte außerdem der Pharmahersteller Moderna mitgeteilt, dass der Corona-Impfstoff des Unternehmens erfolgreich bei Kindern getestet worden ist. Aber es gibt noch keinen Termin für eine Notzulassung. Anders als in der EU ist die Impfung von Moderna in den USA bisher nur ab 18 Jahren zugelassen.

US-Grenzöffnung: Kinder von Impfpflicht ausgenommen

Unterdessen haben die USA bekannt gegeben, dass Kinder und Jugendliche von der Pflicht eines Corona-Impfnachweises bei Einreise in die USA ausgenommen sind. "Für Kinder unter 18 Jahren gibt es eine einheitliche Befreiung von der Impfpflicht", sagte ein hochrangiger US-Beamter am Montag, wenige Wochen vor der Öffnung der US-Grenzen für internationale Reisende. Er begründete dies damit, dass in vielen Ländern kein Corona-Impfstoff für Minderjährige zugelassen oder verfügbar sei.

Auch Reisende aus Ländern mit einer Impfquote unter zehn Prozent sind demnach von der verpflichtenden Impfung ausgenommen. Dies trifft unter anderem auf viele afrikanische Staaten zu. Allerdings müssen alle Reisenden unabhängig von ihrem Impfstatus einen negativen Coronavirus-Test nachweisen. Bei Geimpften kann der Test innerhalb von drei Tagen nach Einreise vorgenommen werden, bei Ungeimpften muss er innerhalb eines Tages erfolgen.

Die USA öffnen nach mehr als anderthalb Jahren ihre Land- und Luftgrenzen am 8. November wieder für internationale Besucher. Voraussetzung ist unter anderem eine nachgewiesene Impfung gegen das Coronavirus. Aus amerikanischer Sicht sind alle Impfstoffe zulässig, die von der US-Behörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation WHO anerkannt worden sind. Auch Kreuzimpfungen zählen dazu. Der russische Impfstoff Sputnik dagegen nicht.

Grafik: Anteil der Menschen in Bayern und Deutschland, die eine Impdosis erhalten haben