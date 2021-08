BR24live 18 Uhr: Konferenz zum Impfangebot für Jugendliche

Druck von Seiten der Politik steigt

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich dafür ausgesprochen, die Impfung auch für Kinder und Jugendliche zu empfehlen. "Wir wollen verhindern, dass Schulausfall und Krankheit kommen", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk. Vor Lauterbach hatten auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und zahlreiche Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder eine solche Empfehlung gefordert. Der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Klaus Holetschek (CSU), sagte vor den Beratungen der Länder mit dem Bund, es gelte, dieses Angebot noch einmal deutlich zu machen. "Es ist jetzt wichtig, dass wir auch keine Zeit versäumen." In einer Beschluss-Vorlage für die Gesundheitsministerkonferenz steht explizit:

"Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten. Eine entsprechende ärztliche Aufklärung sowie eine ggf. notwendige Zustimmung der Sorgeberechtigten werden dabei sichergestellt. Zudem können die Kinder und Jugendlichen auch durch die niedergelassenen Kinder-, Jugend- und Hausärzte und auch im Rahmen der Impfung von Angehörigen der Beschäftigten durch Betriebsärzte geimpft werden." Auszug aus der Beschluss-Vorlage für die Gesundheitsministerkonferenz

Die Grünen im Bundestag haben bereits ihre Vorstellung formuliert, wie das gehen könnte. Zum Beginn des neuen Schuljahrs, das in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein bereits angefangen hat, sollen Impfteams in Schulen geschickt werden, "für alle, die das wollen", erklärte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. Eltern sollen vorher gut informiert und aufgeklärt werden. Zustimmung kam von Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). Sie würde allerdings erst bei einer Empfehlung der Stiko mobile Impfteams in Schulen schicken.

Auffrischungsimpfung für Menschen über 60

Bei einer weiteren Impfung besteht weniger Uneinigkeit. Sie betrifft immungeschwächte Patienten sowie Höchstbetagte und Pflegebedürftige. Mobile Impfteams sollen ihnen ab September eine Auffrischungsimpfung anbieten. Als Impfstoff ist dabei einer der beiden mRNA-Impfstoffe, also entweder der von Biontech/Pfizer oder der von Moderna im Angebot. Auch wer bereits einmal mit AstraZeneca oder Johnson&Johnson geimpft wurde, soll auf dieses Auffrischungsangebot zurückgreifen dürfen.