Corona-Impfung für Jugendliche: Druck auf Stiko wächst weiter

Die Corona-Impfungen in Deutschland stagnieren. Wurden beim bisherigen Höhepunkt der hiesigen Impfkampagne im Juni noch rund 1,5 Millionen Impfdosen an einem Tag verabreicht, sind es derzeit nur noch etwa eine halbe Million Spritzen, die täglich ihren Weg in die Oberarme der Bevölkerung finden – nach Ansicht von Experten viel zu wenig, um angesichts der grassierenden hochansteckenden Delta-Virusvariante die anrollende vierte Welle flach zu halten.

Deshalb fordern nun immer mehr Politiker und Mediziner in Deutschland, vermehrt Kinder und Jugendliche gegen Covid-19 zu impfen. Bislang haben 900.000 Teenager im Alter von 12 bis 17 Jahren eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag twitterte.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Impfung für 12- bis 17-Jährige aktuell nicht generell, sondern nur für Risikogruppen mit Vorerkrankungen - und hat sich davon bisher auch nicht abbringen lassen. Auch nicht von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der schon seit längeren die Mitglieder der Kommission zum Umdenken aufgefordert hat. Indirekt bekommt Söder nun Unterstützung von der SPD. Führende Sozialdemokraten drängen nun ebenfalls auf mehr Impfungen gegen Covid bei jungen Menschen.

SPD-Chefin Esken will Impfmobile an Schulen schicken

SPD-Chefin Saskia Esken sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Die Infektion selbst mag bei den meisten Kindern und Jugendlichen harmlos verlaufen. Doch auch bei ihnen gibt es die Gefahr von Long-Covid." Esken sprach sich dafür aus, "Impfmobile" an Schulen zu schicken, um Jugendlichen ein Impfangebot zu machen.

Sie und auch Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz forderten junge Menschen auf, sich auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission immunisieren zu lassen. Impfstoffe seien zugelassen und stünden zur Verfügung, sagte Scholz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich traue 15-Jährigen zu, gemeinsam mit ihren Eltern eine solche Entscheidung treffen zu können."

Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat die mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna bereits für diese Altersgruppe freigegeben. Mit dem Einverständnis ihrer Eltern können die Kinder und Jugendlichen sich deshalb nach Beratung mit einem Arzt bereits impfen lassen. Parteiübergreifend gab es zudem erneut Vorstöße für mehr Vorteile von Geimpften gegenüber Nicht-Geimpften.

Kinderärzte fordern Klarheit zur Corona-Impfung

Auch die Kinderärzte in Deutschland wollen die Corona-Impfungen hierzulande vorantreiben. Angesichts des am Montag in vielen Bundesländern wieder beginnenden Schuljahres, fordern sie eine klare Impfempfehlung der Impfkommission für ab 12-Jährige. "Wir erwarten, dass sich die Stiko erneut und möglichst zeitnah äußert", sagte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, der "Ärzte Zeitung". Die Eltern bräuchten eine klare Perspektive, wie es weitergeht und ob sie ihr Kind impfen lassen sollen, fügte er hinzu. Es gebe inzwischen zahlreiche Studien, die die Impfung positiv bewerten.

Der Kinderarzt mahnte zudem, dass es für Kinder und Jugendliche nicht zu einem neuerlichen Lockdown kommen dürfe. "Die körperlichen und seelischen Kollateralschäden weiterer Lockdown-Politik wären immens", so Fischbach.

Amtsärzte pochen auf Unabhängigkeit der Stiko

Ein wenig anders sieht es der Verband der Amtsärzte. Der beharrt auf die ethische und wissenschaftliche Grundfunktion der Stiko. Angesichts des politischen Drucks auf die Ständige Impfkommission hat der Verband sogar angeregt, die Unabhängigkeit der wissenschaftlichen Einrichtung organisatorisch abzusichern. "Man müsste überlegen, wie die Stiko künftig aufgehängt ist, um ihre Neutralität und Unabhängigkeit zu sichern", sagte die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Ute Teichert, der "Ärzte Zeitung".

Derzeit ist die Stiko am Robert Koch-Institut angesiedelt, einer Bundesbehörde. Damit gerate die Stiko aber "in den Bereich Politik und Politikberatung", erklärte Teichert. Auch brauche die Kommission hauptamtliche Strukturen, die die professionelle Arbeit der ehrenamtlich tätigen Kommissionsmitglieder unterstütze.

Stiko will weiter Daten auswerten

Stiko-Chef und Virologe Thomas Mertens, verteidigte die Arbeit der Kommission. Er reagierte bislang mit Unverständnis auf die Forderungen aus der Politik. Zwar würde die EMA bewerten, ob ein Impfstoff grundsätzlich sicher und wirksam ist. "Individuelle Impfempfehlungen kann sie aber schon wegen der unterschiedlichen Regeln und epidemiologischen Voraussetzungen in den Mitgliedsstaaten nicht aussprechen", sagte er der "Schwäbischen Zeitung". Die Stiko gehe "wesentlich tiefer in der Auswertung der verfügbaren Daten".

Und diese würde eine generelle Impfempfehlung für Jüngere bisher einfach nicht rechtfertigen. "Zum einen zeigen unsere Erhebungen und Modelle deutlich, dass Jugendliche wesentlich seltener schwer erkranken als Erwachsene und zum anderen hat die Impfung dieser Altersgruppe relativ geringe Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Pandemie", erklärte er. Die Stiko werde an ihrem Vorgehen festhalten. "Wir nehmen uns weiter die Zeit, die wir brauchen, um alle Daten auszuwerten, wie es unserem Auftrag entspricht."