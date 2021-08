Auch ohne Stiko: Kommt heute das Impfangebot für Jugendliche?

Der Gedanke ist klar: Wenn schon Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden, dann erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, dass der Schulbetrieb auch im Herbst in einer möglichen weiteren Corona-Welle relativ normal fortgeführt werden könnte. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna sind von der Europäische Arzneimittelkommission (EMA) für diese Altersgruppe auch zugelassen.

Die sächsische Impfkommission hat daher erst vor Kurzem eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgesprochen. Im Gegensatz zur Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Diese empfiehlt die Impfung aktuell nach wie vor nur, wenn Kinder aufgrund von Vorerkrankungen ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben oder auf Wunsch nach individueller Beratung.

Jugendliche sollen trotzdem geimpft werden

Die Gesundheitsminister der Bundesländer könnten bei ihrer heutigen Konferenz trotz der fehlenden Stiko-Empfehlung den Zugang zu Impfungen für Jugendliche erleichtern. Denn für das Treffen gibt es einen Beschlussentwurf, der vorsieht, dass das Impfangebot für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren ausgeweitet werden solle:

"Es werden nunmehr alle Länder Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten", heißt es in dem Papier. "Eine entsprechende ärztliche Aufklärung sowie eine ggf. notwendige Zustimmung der Sorgeberechtigten werden dabei sichergestellt." Auch niedergelassene Ärzte und Betriebsärzte, die Angehörige impften, könnten eingebunden werden.

Für junge Erwachsene sollen die Länder "niedrigschwellige Angebote" in Universitäten, Berufsschulen und Schulen machen, so der Beschlussentwurf für Montag. "Dies kann maßgeblich zu einem sichereren Start in den Lehr- und Lernbetrieb nach den Sommerferien beitragen."

Stiko verteidigt ihre Position

Stiko-Chef Thomas Mertens verteidigte indes die Position des Expertengremiums. "Wir sagen, wir können nicht eine generelle Empfehlung aussprechen, solange wir diesbezüglich nicht die notwendige Datensicherheit haben", sagte er am Montag dem Radiosender NDR Info. Mertens räumte ein, dass er und seine Kollegen den öffentlichen Druck spüren, möglichst schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Dies habe aber keinen Einfluss. "Es kann durchaus sein, dass wir unsere Empfehlung ändern werden, aber sicher nicht, weil Politiker sich geäußert haben", sagte Mertens.

Lauterbach kritisiert Stiko: "Möglicherweise verrannt"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sieht die Stiko mit ihrer Position zu Corona-Schutzimpfungen in einer "Außenseiterposition". Wesentliche Studien hätten ergeben, dass eine Durchseuchung mit der Delta-Variante viel gefährlicher sei als die Impfung von Kindern, sagte der Bundestagsabgeordnete am Montag im Deutschlandfunk. Zugleich verteidigte er die Stiko im Grundsatz. Sie habe in der Vergangenheit "ganz hervorragende Arbeit geleistet". Lauterbach sagte, der Stiko müsse von der Politik Freiraum gelassen werden. Gleichwohl sei es richtig, dass die Politik jetzt Fakten schaffe. Möglicherweise habe sich die Impfkommission in der Frage der Corona-Impfungen für Kinder "ein bisschen zu früh festgelegt und verrannt".

FDP spricht von "Entmachtung" der Stiko

Die FDP-Fraktion im Bundestag hat indes den Beschlussentwurf des Gesundheitsministeriums kritisiert. "Wenn die Gesundheitsminister die Impf-Empfehlung an der Stiko vorbei ändern, kommt das einer Entmachtung gleich", sagte Andrew Ullmann, Obmann der FDP im Gesundheitsausschuss des Bundestags, dem "Tagesspiegel". Mehrere Gesundheitsminister aus den Bundesländern verteidigten dagegen den Plan, ein Impfangebot für Jugendliche zu beschließen. "Die Nachfrage dazu ist vorhanden", erklärte die amtierende sachsen-anhaltische Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Bayern will Jugendliche bereits ab Mitte August impfen

Noch vor Beginn der Konferenz hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bereits angekündigt, dass in Bayern ab Mitte August allen Schülerinnen und Schülern ab 12 Jahren in den Impfzentren ein Impfangebot gemacht werden solle. Aktuell würden das Kultus- und das Gesundheitsministerium dafür ein Konzept ausarbeiten.

Im Morgenmagazin der ARD sagte Holetschek außerdem, dass nach den Ferien auch in den Bayerischen Schulen entsprechende Angebote gemacht werden sollen. Er verwies darauf, dass die Stiko eine Impfung dieser Altersgruppe nicht ausschließe. Sie haben die Möglichkeit eröffnet, dass Jugendliche nach ärztlicher Beratung eine Impfung erhalten könnten. Diesen Spielraum wollen die Minister jetzt nutzen, um keine Zeit im Kampf gegen die Pandemie zu verlieren. Wichtig, so Holetschek, sei, dass es ein Impfangebot sei, es solle aber niemandem etwas aufgezwungen werden.

Gleichaltrige sollen sich gegenseitig zur Impfung motivieren

Das Bayerische Gesundheitsministerium wirbt außerdem ab sofort gezielt bei Menschen von 16 bis 30 Jahren für eine Corona-Impfung. Mit der Informationskampagne "Ich tu's für…" will das Ministerium erreichen, dass junge Menschen Gleichaltrige von einer Impfung überzeugen. Ein Gamer und eine Umweltaktivistin werben ab sofort über diverse Social-Media-Kanäle und mit TV-Spots in Schnellrestaurants, Fitnessstudios und Einkaufszentren für die Corona-Schutzimpfung.

Hintergrund ist die erhöhte Inzidenz in dieser Altersgruppe. Jugendliche im Alter zwischen 15 bis 19 Jahren und junge Erwachsene im Alter zwischen 20 bis 34 Jahren weisen Stand 1. August mit 38,7 bzw. 27,8 die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen auf. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wies darauf hin, dass auch junge Menschen nach einer Corona-Infektion am sogenannten Post-Covid-Syndrom leiden können. Das könne etwa zu Konzentrationsproblemen oder einer eingeschränkten Lungenfunktion führen und auch der Geschmacks- und Geruchssinn könne verloren gehen.