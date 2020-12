Corona-Impfung: Die Schwächsten zuerst

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat in Berlin die Details der Impfstrategie von Bund und Ländern vorgestellt. Voraussichtlich ab 27. Dezember soll in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft werden. Gemäß der Impfverordnung machen den Anfang Menschen über 80 und Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und ihr Pflegepersonal.

Ein bis zwei Monate für die Schwächsten

"Die Schwächsten zu schützen, ist das erste Ziel unserer Impfkampagne", sagte Spahn in Berlin. Jeder zweite Todesfall an oder mit Corona betreffe über 80-Jährige. Sie benötigten jetzt am meisten Schutz. Die erste Gruppe zu immunisieren, werde ein bis zwei Monate dauern, so der Gesundheitsminister. Weil zu Beginn nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehe, könne erst danach Zug um Zug das Angebot auf weitere Gruppen verbreitert werden. Der Übergang auf die weiteren Prioritätsstufen werde fließend sein.

"Das heißt für uns alle: Der Winter wird noch lang." Jens Spahn