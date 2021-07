Deutschland gibt Astrazeneca-Impfstoff an ärmere Länder ab

Deutschland will im August mit der Abgabe von Covid-19-Impfstoffdosen an ärmere Länder starten. Voraussichtlich im Laufe des kommenden Monats wolle die Bundesregierung alle weiteren Astrazeneca- Impfstofflieferungen an Drittländer abgeben, heißt es in einem Kabinettsbeschluss von heute.

Zu Beginn werde dies einen Umfang von mindestens 500.000 Dosen haben, heißt es darin. Die Spende ist Teil der früheren Zusagen, bis Jahresende insgesamt 30 Millionen Dosen von Astrazeneca und Johnson & Johnson kostenlos vor allem an Entwicklungsländer abzugeben.

Deutschland rechnet noch mit bis zu 38 Millionen Astrazeneca-Dosen

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums rechnet Deutschland bis Ende Dezember noch mit 35 bis 38 Millionen Dosen von Astrazeneca. "Es ist in unserem ureigenen Interesse, die Welt zu impfen", erklärte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Zuerst hatte die "Welt" über den Kabinettsbeschluss berichtet.

80 Prozent wird über Covax verteilt

Rund 80 Prozent der Impfstoff-Abgaben sollen den Angaben zufolge über die Initiative Covax verteilt werden. Der Rest soll bilateral abgegeben werden an Staaten des Westbalkans, der östlichen Partnerschaft und an Namibia, heißt es im Beschluss weiter. Für den Westbalkan sind demnach bis zu drei Millionen Dosen vorgesehen.

Über die globale Initiative Covax, die Impfstoffe insbesondere für ärmere Länder beschafft, sollen bis Jahresende 20 Prozent der Weltbevölkerung versorgt werden. In Deutschland waren bis einschließlich Dienstag nach Angaben des Robert Koch-Instituts rund 57 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal, fast 40 Prozent bereits vollständig geimpft.