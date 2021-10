Corona-Impfung: Bundesregierung hofft auf Einsicht bei Kimmich

Die Bundesregierung hofft noch auf eine Entscheidung von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich für eine Corona-Impfung und hat dazu auf umfassende Informationsmöglichkeiten hingewiesen. Alle Fragen seien natürlich berechtigt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Zu Aspekten wie Art und Wirkung der Impfstoffe oder möglichen Impffolgen gebe es aber "klare und überzeugende Antworten" nationaler und internationaler Experten.

Seibert betont Vorbildfunktion

Seibert betonte, er hoffe, "dass Joshua Kimmich diese Informationen alle noch mal auf sich wirken lässt und sich dann auch vielleicht für die Impfung entscheiden kann". Seibert weiter: "Denn als einer, auf den Millionen schauen, hätte er dann erst recht Vorbildwirkung."

Mit Blick auf Kimmichs generelles Corona-Engagement sprach Seibert von einer "durchaus überraschenden Aussage". Zu Beginn der Pandemie hatte der Nationalspieler gemeinsam mit seinem Teamkollegen Leon Goretzka die Aktion "We kick Corona" ins Leben gerufen und Millionen für karitative Zwecke eingesammelt.

Stiko: Nebenwirkungen treten nicht erst spät auf

Kimmich hatte am Samstag bestätigt, dass er noch ungeimpft sei. Es gebe "ein paar Bedenken - gerade, was fehlende Langzeitstudien angeht", hatte der FC-Bayern-Profi erklärt. Gleichzeitig schloss er eine Impfung nicht grundsätzlich aus. Es sei "sehr gut möglich, dass ich mich in Zukunft impfen lasse".

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, wies Kimmichs Bedenken hinsichtlich fehlender Langzeitstudien zurück. Wenn ein Impfstoff zur Verwendung an Menschen freigegeben wird, gebe es begleitende Studien, die genau untersuchten, ob es bei der Anwendung zu schwerwiegenden Nebenwirkungen kommen könne, so Mertens. "Man muss bedenken, dass mittlerweile sieben Milliarden Dosen an Menschen mit Covid-19-Impfstoff verimpft worden sind", sagte er. "Dass es bei der Anwendung eines Impfstoffes über knapp ein Jahr keine Zehnjahres-Beobachtungsstudien geben kann, ist klar." Das gelte aber nicht nur für jeden anderen Impfstoff auch, der neu angewendet werde, sondern auch für jedes neue Medikament.

"Neben den Zulassungsstudien wissen wir aus den begleitenden Studien, dass es nur zu einigen Nebenwirkungen gekommen ist, die alle recht kurze Zeit nach der Impfung aufgetreten sind", sagte Mertens. In der Wissenschaft sei man sich einig, dass spät auftretende Nebenwirkungen nach einer Impfung "nicht vorkommen, beziehungsweise eine extrem seltene Rarität bei einzelnen Impfstoffen" gewesen seien.

Buyx: "Falschinformation aufgesessen"

Auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates hofft, dass sich Joshua Kimmich noch für eine Corona-Impfung entscheidet. Der deutsche Fußball-Nationalspieler sei "einer Falschinformation aufgesessen. Er ist ganz schlecht beraten. Das ist etwas, was sich jetzt noch mal stark verbreitet hat und es wäre toll, wenn er seine Plattform genutzt hätte, um sich besser beraten zu lassen, um dann auch in der Hinsicht ein Vorbild zu sein", sagte Alena Buyx am Montag bei Sky Sport News HD. Kimmich habe eine besondere Verantwortung.

Es wäre wünschenswert, wenn sich Kimmich noch mal beraten lasse und "sich dann auch zur Impfung entscheidet. Das ist nicht nur für ihn selbst eine gute Sache, sondern auch für seine Mannschaft, seinen Verein und letztlich für uns alle, jede Impfung zählt", sagte Buyx. Kimmich habe nach wie vor ein wahnsinnig hohes Risiko, sich mit der Deltavariante anzustecken, und "es gibt Profisportler, die monatelang gebraucht haben, um wieder fit zu werden."

AfD-Unterstützung für Kimmichs Impfskepsis

Wegen seiner Skepsis gegenüber Corona-Impfungen erhält der Fußball-Star unterdessen Unterstützung von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel.

Die Entscheidung des Bayern-Profis sei dessen Privatsache und müsse respektiert werden, erklärte Weidel am Montag. "Dass Herr Kimmich nun laufend genötigt wird, sich für seine persönliche Entscheidung zu rechtfertigen, ist übergriffig und offenbart eine bedenkliche Ausbreitung von konformistischem Bevormundungs-Denken."

Ungeimpfter Kimmich auf Palliativstation

Für Aufregung sorgte unterdessen auch Kimmichs Besuch vor wenigen Tagen unter anderem im Münchner Klinikum Großhadern. Gemeinsam mit 1860-Trainer Michael Köllner war der ungeimpfte Bayern-Star auf der Palliativstation und hatte schwerkranke Kinder überrascht. Er trug dabei gleich zwei medizinische Masken übereinander. Im Krankenhaus gilt für Besucher die 3G-Regel.