Ärzteverband will Impfpflicht für bestimmte Berufe

Für die Vorsitzende des größten deutschen Ärzteverbands, dem Marburger Bund, Susannne Johna ist es klar: Eine berufsbezogene Impfpflicht in Deutschland erachtet sie für sinnvoll. "In Verantwortung für die Patientinnen und Patienten und Betreuten halten wir es für richtig, wenn sich Ärztinnen und Ärzte, Pflegepersonal und Therapeuten impfen lassen", so Johna gegenüber Bayern 2 am Samstag.

Impfpflicht für Personal von Alten- und Pflegeheimen

Diese Impflicht durchzusetzen sei zwar schwer, "auf der anderen Seite haben wir beispielweise für dieses Personal ja eine Masernimpfpflicht, die wir ja nicht bei jeder einzelnen Person verfolgen wollen", meinte Johna.

Es solle eine Verpflichtung des Personals sein, um die Patienten und die Betreuten zu schützen. Dazu gehöre auch, gegen Covid-19 geimpft zu sein. Das müssten dann die Arbeitgeber überprüfen.

Zum Artikel: Gesundheitsminister wollen Auffrischungsimpfung für alle

2G-Regelung im öffentlichen Raum

Die Vorsitzende des Ärzteverbandes sprach sich auch dafür aus, die 2G-Regelung auszuweiten. Im öffentlichen Raum, etwa in Kinos, in Museen oder in Restaurants, würde die 2G Regelung etwas bringen, so Johna, "deswegen wäre es gut aus unserer Sicht, diese auch flächendeckend umzusetzen". Dann könnten immer noch Länder mit niedrigen Infektionszahlen Ausnahmen machen.