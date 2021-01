Corona-Impfstoff von Moderna: EU-Behörde gibt grünes Licht

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Moderna. Das teilte die EMA mit. Nun muss die EU-Kommission noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache.

Corona-Impfstoff von von Biontech und Pfizer wird bereits eingesetzt

Kurz vor Weihnachten hatte die EMA mit dem Mittel von Biontech und Pfizer erstmals grünes Licht für die Anwendung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus gegeben. Die EU-Kommission formalisierte daraufhin dessen bedingte Zulassung innerhalb weniger Stunden.

Kurz nach den Feiertagen starteten in den EU-Ländern die ersten Impfungen. Wegen Produktionsengpässen und logistischer Schwierigkeiten liefen die Impfkampagnen aber nur schleppend an.

Lagerung von Moderna-Impfstoff weniger anspruchsvoll

Das Serum von Moderna weist in klinischen Studien einen ähnlichen Grad der Wirksamkeit auf wie das Mittel von Biontech und Pfizer, hat aber den logistischen Vorteil, dass es bei einer Temperatur von minus 20 Grad statt minus 70 Grad gelagert werden kann.

Allerdings ist das Moderna-Vakzin mit 25 bis 37 Euro pro Dosis auch teurer als der Biontech-Impfstoff mit etwa 17 Euro pro Dosis. Bei beiden Präparaten sind zwei Dosen notwendig, um den gewünschten Schutz zu erreichen. In den USA wird der Moderna-Impfstoff bereits seit dem 21. Dezember verabreicht.

Auch Moderna-Impfstoff basiert auf mRNA-Methode

Die Vakzine von Biontech und Pfizer sowie Moderna funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Sie basieren auf der sogenannten mRNA-Methode. Dabei wird ein Teil der Erbinformation des Virus in Form sogenannter Messenger-RNA (mRNA) in winzige Fettkügelchen eingeschlossen und in Muskelzellen gespritzt.

Dort löst die RNA die Produktion des Spikeproteins aus, mit dessen Hilfe das Coronavirus in die Zellen eindringt. Das menschliche Immunsystem erkennt dieses Spikeprotein dann als feindlich und ist bei einem tatsächlichen Kontakt mit dem Coronavirus vorbereitet und abwehrbereit.

AstraZeneca-Impfstoff in Großbritannien im Einsatz

Großbritannien begann unterdessen am Montag erstmals Impfungen mit dem Wirkstoff des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca. Vergangene Woche hatte die EMA klargestellt, dass eine Zulassung dieses Impfstoffs in der EU noch im Januar "unwahrscheinlich" sei, da AstraZeneca noch gar keinen Zulassungsantrag gestellt habe.