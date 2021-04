Stiko-Chef Mertens fordert Geduld bei Sputnik-Prüfung

Thomas Mertens, Vorsitzender der Ständigen Impfkommission (Stiko), bewertet den russischen Impfstoff Sputnik V als prinzipiell vielversprechend. Zugleich mahnte er in der Rundschau im BR Fernsehen Geduld im Hinblick auf den Einsatz an. Sehr viele Detaildaten müssten durch die Zulassungsbehörde noch geprüft werden.

"Wir brauchen eine Zulassung für den Impfstoff, darum kommen wir nicht herum. Wenn das geschehen ist, gehe ich davon aus, dass das wirklich ein guter und sehr brauchbarer und auch - wie ich sage - pfiffig gemachter Impfstoff ist." Thomas Mertens, Chef der Stiko

Die russischen Forscher bezeichnete er als "sehr gut". Das Land habe eine lange Tradition in der Entwicklung von Impfstoffen. Allerdings seien die Daten zu Sputnik V in der Fachpublikation "The Lancet", in der von 91 Prozent Wirksamkeit die Rede ist, nur sehr knapp zusammengefasst worden. "Es gibt einen doch erheblichen Unterschied zwischen den Aussagen einer Publikation und der Prüfung von Einzeldetails." Von Biontech seien im Vergleich dazu etwa 1.200 Seiten bei der Zulassung eingereicht worden.