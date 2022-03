Covid-Vakzin: Moderna verzichtet auf Patentschutz in 92 Ländern

Der US-Konzern Moderna verzichtet in 92 Ländern mit niedrigen und mittleren Bevölkerungseinkommen dauerhaft auf den Patentschutz seines Covid-Impfstoffes. Man werde die Patente in diesen Ländern "nie" durchsetzen, kündigte der Hersteller an.