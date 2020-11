Corona-Impfstoff: Biontech/Pfizer beantragen Notzulassung in USA

Damit könnte der neue Impfstoff schon Ende des Jahres zugelassen sein - allerdings wohl zuerst in den USA. Bei einer Genehmigung der Behörde sei man bereit, innerhalb weniger Stunden die Auslieferung des Vakzins zu starten.

Für eine Zulassung in der EU hat Biontech im Zuge eines fortlaufenden Überprüfungsprozesses Daten bei der europäischen Arzneimittelbehörde Ema eingereicht. Ähnliche Prüfungen laufen nach Angaben des Unternehmens unter anderem in Großbritannien, Australien, Kanada und Japan. In den kommenden Tagen wollen Biontech und Pfizer nach eigenen Angaben weitere Zulassungsanträge stellen.

Wirksamkeit bei 95 Prozent

Internen Studienergebnissen zufolge ist das Präparat zu 95 Prozent wirksam. Das Mittel scheine ältere Menschen zu schützen, die das höchste Risiko haben, nach einer Covid-19-Erkrankung zu sterben, hatten Pfizer und Biontech am Mittwoch mitgeteilt. Eine ähnlich hohe Effektivität meldete auch das US-Unternehmen Moderna, das einen eigenen Impfstoff entwickelt.

Die folgende Verteilung des Impfstoffs wird auf beiden Seiten des Atlantiks etliche Monate in Anspruch nehmen.

Biontech: Spitzenforschung aus Deutschland

Federführend entwickelt wurde das Vakzin seit Anfang des Jahres von der Mainzer Firma Biontech zusammen mit dem US-Partner Pfizer. Bisher entwickelte Biontech vor allem Impfstoffe gegen Krebs - auf Grundlage der mRNA, mit demselben Prinzip, mit dem nun auch der Impfstoff BNT162 gegen Corona funktionieren soll.