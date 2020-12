Corona-Impfstoff: Am Mittwoch beginnt die Auslieferung

Jetzt soll es schnell gehen: Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffs in der EU bereiten die Hersteller Biontech und Pfizer die Auslieferung vor. Am Mittwoch starten die ersten Transporte. Die EU-Mitgliedsstaaten würden den Impfstoff innerhalb von fünf Tagen erhalten, sagte Biontech-Vorstandsmitglied Sean Marett auf einer virtuellen Pressekonferenz.

Bis Jahresende 1,3 Millionen Impfdosen für Deutschland

Bis Ende des Jahres stehen laut Biontech 12,5 Millionen Dosen für die EU bereit. Sie sind derzeit im Werk des US-Konzerns Pfizer im belgischen Puurs gelagert. Dort werden die Ausgangsstoffe aus den Produktionsstätten der Mainzer Firma Biontech weiterverarbeitet und abgefüllt. Bis zum 26. Dezember sollen die Dosen in der EU verteilt sein, damit die Impfungen am 27. Dezember beginnen können.

In Deutschland wird der Impfstoff an 25 Verteilzentren geliefert. Von dort aus geht es weiter in die 294 Landkreise. Zunächst gibt es 151.125 Impfdosen, bis Jahresende sollen es 1,3 Millionen sein. Für eine Wirksamkeit müssen pro Person zwei Dosen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Insgesamt sollen die EU-Lieferungen laut Biontech ausreichen, um 6,25 Millionen Menschen zu impfen.

Produktion soll aufgestockt werden

Biontech und Pfizer wollen noch in diesem Jahr bis zu 50 Millionen weitere Dosen herstellen und 2021 bis zu 1,3 Milliarden. Biontech zieht alle Möglichkeiten in Betracht, die Produktion noch weiter aufzustocken.

Die im September von Novartis übernommene Anlage im hessischen Marburg soll nun bereits im Februar an den Start gebracht werden. Hier könnten bis zu 750 Millionen Impfdosen zusätzlich hergestellt werden.

Wirksamkeit des Impfstoffs trotz Mutation sehr wahrscheinlich

Für Beunruhigung sorgt eine Mutation des Coronavirus in Großbritannien. Diese soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als die bisher bekannten Varianten.

Biontech geht davon aus, dass ihr Corona-Impfstoff auch gegen die Mutation wirksam ist. Die neue Variante weiche nur minimal von den bisher bekannten Coronaformen ab, so Biontech-Chef Uğur Şahin. Der Wirkstoff attackiere das Virus an vielen verschiedenen Stellen. Darum könnten die Immunantworten, die durch die Impfung bedingt werden, in der Lage sein, auch die mutierte Variante zu neutralisieren. Dies müsse nun experimentell getestet werden. Biontech will spätestens in zwei Wochen die Ergebnisse vorstellen.

Falls erforderlich, könne das bestehende Vakzin binnen sechs Wochen "umgearbeitet" und speziell auf die Mutation zugeschnitten werden. Allerdings müsste ein neuer Impfstoff noch einmal ein Zulassungsverfahren durchlaufen.