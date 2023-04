Corona-Impfschäden: 185 Klagen gegen Vakzin-Hersteller

Deutschlandweit sind nach Angaben von Anwälten mindestens 185 Zivilklagen wegen angeblicher Schäden durch Corona-Impfungen anhängig. Gerichtet sind sie gegen die vier großen Hersteller von Corona-Impfstoffen. Diese weisen jede Verantwortung von sich.

Der vermutlich erste Zivilprozess, in dem es um Entschädigung für Impfschäden durch Corona-Schutzimpfungen geht, soll ab dem 7. Juli vor dem Landgericht Frankfurt verhandelt werden. Beklagter ist der Mainzer Impfstoffhersteller Biontech. Klägerin ist eine Frau, die durch die Covid-19-Impfung unter anderem einen Herzschaden davongetragen haben will. Die Frau, die nach Angaben ihres Anwalts selbst in einem medizinischen Beruf arbeitet, will unbekannt bleiben.

Ein Impfschaden ist mehr als eine Impfreaktion

Von einem Impfschaden spricht man gemäß Infektionsschutzgesetz bei einer gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folge, die über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgeht – einer Herzmuskelentzündung beispielsweise. Die Schädigung muss dauerhaft, in der Regel heißt das mehr sechs Monate, vorliegen.