Die wichtigsten Fragen und Antworten zur möglichen Impfpflicht

Experten und Politik sind sich mehrheitlich einig: Impfen ist der Weg aus der Pandemie. Oder, wie Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Bundestag sagte: "Die Freiheit gewinnen wir durch die Impfung zurück."

Ob es aber eine Impfpflicht braucht, um die Pandemie zu überwinden, wird derzeit in der Politik landauf, landab diskutiert. Im Bundestag, auf Landesebene und in den Medien.

Welche Vorschläge zur Impfpflicht gibt es?

Die neue Bundesregierung hat zwar die Debatte über eine Impfpflicht angestoßen, aber die Ampelkoalition hat selbst keinen Vorschlag für eine Impfpflicht vorgelegt. Die Abgeordneten im Bundestag dürfen nach ihrem Gewissen und ohne Fraktionszwang entscheiden.

Aktuell sind drei Varianten in der Diskussion: Eine Impfpflicht für alle Erwachsenen (Ü18), eine Impfpflicht für über 50-Jährige (Ü50) und keine Impfpflicht.

Derzeit gibt es einen Antrag der AfD-Fraktion, der sich gegen jegliche Corona-Impfpflicht ausspricht. Weitere Anträge werden erwartet. Viele Abgeordnete sagen, sie hätten sich noch nicht entschieden. Die erste Orientierungsdebatte fand am 26. Januar statt.

Wozu eine Impfpflicht?

Die Impflücke ist zu groß, eine Impfpflicht soll sie schließen und die Pandemie beenden. "Exitstrategie aus der Pandemie" nennt das der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek in der BR-Sendung Münchner Runde.

Holetschek spricht in dem Zusammenhang von einer "Ultima Ratio". Die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt sieht in einer Impfpflicht ein "mildes Mittel" im Vergleich zu den Gesundheitsgefahren einer Durchseuchung der Gesellschaft.

Hauptargument der Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht ab 18 Jahren ist, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.

"Impfen ist der Schlüssel und dafür brauchen wir eine deutlich höhere Impfquote", sagt die Medizinerin und Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonther im Bundestag.

Menschen schützen, die sich selbst nicht impfen lassen können – dieses Argument pro Impfpflicht führt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Stephanie Aeffner an: "Wer redet eigentlich von der körperlichen Unversehrtheit von Menschen mit Risiko?" Dazu zählen immunsupprimierte Menschen, Risikopatienten, Behinderte, die nicht geimpft werden können oder Kranke, bei denen die Impfung nicht wirkt.

Für eine Impfpflicht spricht nach Ansicht des Allgemeinmediziners Christian Kröner aus Neu-Ulm das Risiko von Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. "Es wird immer auf akute Krankenhausbelegungen und Intensivstationen geguckt, aber es wird nicht in die Zukunft geguckt", kritisiert er in der BR-Sendung Münchner Runde.

Ist eine Impfpflicht verfassungsgemäß?

Die AfD hält eine Impfpflicht für "verfassungsrechtlich unzulässig". Zum einen könne das Virus mit den derzeitigen Impfstoffen nicht ausgerottet werden. Außerdem verstoße eine Impfpflicht gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit, heißt es im Antrag der Fraktion.

Tatsächlich ist jede Impfung ein Eingriff in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, deshalb müsse eine Impfpflicht besonders begründet werden und verhältnismäßig sein, sagt der Verfassungsrechtler Alexander Thiele dem BR. "Man kann sie nicht einfach so einführen. Aber abhängig vom Infektionsgeschehen ist das prinzipiell denkbar. Ja."

Als gute Gründe für eine Impfpflicht gelten die Abwehr von Seuchengefahren und der Schutz der Gesundheit besonders gefährdeter Personen beziehungsweise der Allgemeinheit.

Der ehemalige Verfassungsrichter Udo Di Fabio konkretisiert: "Wenn eine Kapazitätsüberlastung des medizinischen Versorgungssystems droht, wenn schwere klinische Verläufe und eine deutlich steigende Zahl von Todesfällen drohen, weil eine erhebliche Minderheit der Bevölkerung nicht geimpft ist, dann kann man eine Impfpflicht rechtfertigen." Ob diese Voraussetzungen bei der milder verlaufenden Omikron-Welle noch vorliegen, müsse jedoch geprüft werden.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach beruft sich auf die Einschätzung von internationalen Wissenschaftlern, wonach rekombinierte Varianten folgen könnten, die so ansteckend wie Omikron seien und so gefährlich wie die Delta-Variante. "Wenn wir dies im Herbst sicher vermeiden wollen, ist der einzige Weg eine Impfpflicht und damit müssen wir jetzt beginnen", fordert Lauterbach.

Marco Buschmann von der FDP ist zuversichtlich, dass eine Impfpflicht verfassungskonform umgesetzt werden kann. Der Gesetzgeber müsse das Ziel klar benennen und das sei der Schutz des öffentlichen Gesundheitssystems, der Intensiv- und Normalstationen in den Krankenhäusern vor Überlastung. "Darum muss es gehen", sagt Buschmann.

Und die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann mahnt im Interview mit der BR-Sendung kontrovers: "Das muss sauber ausgearbeitet werden."

Gibt es Vorbilder für die Corona-Impfpflicht?

Eine allgemeine Corona-Impfpflicht für Erwachsene oder sogar schon ab dem Kindesalter gibt es bisher nur in wenigen Staaten der Welt, zum Beispiel in Ecuador, Indonesien und im Vatikan. Viele europäische Staaten haben eine teilweise Impfpflicht für ältere Menschen (Italien und Griechenland) oder für bestimmte Berufsgruppen beschlossen (u.a. Frankreich und Griechenland).

Als erstes EU-Land führt Österreich voraussichtlich ab Freitag, 4. Februar 2022, eine allgemeine Impfpflicht für Erwachsene ein. Zunächst sollen alle Bürger noch einmal schriftlich zum Impfen aufgefordert werden, ab Mitte März drohen Impfverweigerern, die etwa bei Verkehrskontrollen keinen Impfnachweis vorlegen können, Anzeigen und Geldbußen bis zu 3.600 Euro.

In Phase drei werden auch Melderegister und ein zentrales Impfregister zur Kontrolle herangezogen, dann soll es nochmal teurer werden für Ungeimpfte, die ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich haben. Freiheitsstrafen sind nicht vorgesehen, hartnäckige Impfverweigerer können sich also via Bußgeld "freikaufen".

Gibt es schon eine Impfpflicht in Deutschland?

Seit März 2020 gilt die bundesweite Masern-Impfpflicht für Kinder und Personal in Kitas, Schulen, Asylunterkünften und Krankenhäusern. Der Nachweis muss bis Ende Juli 2022 in den Einrichtungen vorgelegt werden, andernfalls muss das Gesundheitsamt eingeschaltet werden. Impfverweigerern drohen Geldbußen und ungeimpften Mitarbeitern Tätigkeitsverbote. Ziel ist eine hohe Impfquote, um die Masern weltweit auszurotten.

Am 16. März 2022 tritt in Deutschland eine einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Gesundheitspersonal in Pflegeheimen, Arztpraxen und Krankenhäusern in Kraft. Wer keine Impfung nachweisen kann, darf in den entsprechenden Einrichtungen nicht mehr arbeiten. Das könnte zu Personalengpässen führen. Gesundheitsminister Lauterbach lehnt eine Verschiebung des Stichtags aber ab. "Das Gesetz gilt", sagte Lauterbach am Freitag vor Journalisten.

Wen würde eine allgemeine Corona-Impfpflicht betreffen?

Eine Gruppe kann sich entspannt zurücklehnen: die Geimpften. Und das ist der Großteil der Bevölkerung. Fast dreiviertel der Menschen in Deutschland sind doppelt geimpft, haben also eine Grundimmunisierung. Über 50 Prozent sind inzwischen geboostert, so aktuelle Zahlen des RKI.

Ob im Rahmen einer Impfpflicht auch Auffrischungen verpflichtend wären, ist offen. Tino Sorge von der Unionsfraktion sagt dazu: "Boostern ohne Ende kann nicht die Option sein."

Betreffen würde eine Impfpflicht gegen das Coronavirus also vor allem den harten Kern der Impfverweigerer. Der ist aber erheblich kleiner als die aktuell knapp 25 Prozent Ungeimpften – unter ihnen sind viele Kinder, für die es noch keine Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission Stiko gibt. Für unter 18-Jährige soll der Corona-Piks auch künftig nicht verpflichtend werden.

Eine allgemeine Impfpflicht ist nur für Ü18 oder Ü50 in der Diskussion. Ausnahmen dürften - ähnlich wie bei der Masern-Impfpflicht - aus medizinischen Gründen möglich bleiben.

Wie wird eine Impfpflicht durchgesetzt?

Eine Impfpflicht ist nicht gleichzusetzen mit einem Impfzwang. Wer die Impfpflicht ignoriert, wird mit einem Bußgeld belegt oder kann in sensiblen Bereichen nicht mehr arbeiten. Aber Impfen unter der Anwendung von körperlicher Gewalt ist nicht geplant und steht auch nicht zur Diskussion.

Im Gespräch sind Bußgelder in dreistelliger Höhe bis hin zu einem Zwangsgeld, wenn nicht bezahlt wird. Wie die Befolgung der Impfpflicht kontrolliert werden soll – bei der Verkehrsüberwachung wie in Österreich, im öffentlichen Nahverkehr oder am Arbeitsplatz – ist noch nicht geklärt.

Braucht es ein Impfregister?

Deutschland hat aktuell "kein System zur zentralen Erfassung von Impfdaten", schreibt das Robert-Koch-Institut. "Daten zu durchgeführten Impfungen werden in Deutschland überwiegend dezentral und regional erhoben."

Andrea Lindholz von der CSU ist der Überzeugung, dass es mehr Daten und Fakten braucht, um eine Impfpflicht umzusetzen. Sie fordert die Bundesregierung auf, unverzüglich ein Impfregister auf den Weg zu bringen: "Packen Sie endlich an", sagt Lindholz und ihr Fraktions-Kollege Erwin Rüddel von der CDU ergänzt, mit dem "Blindflug im Datennebel" müsse Schluss sein.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach widerspricht: "Der Aufbau eines Impfregisters dauert lange und ist auch datenschutzrechtlich nicht unumstritten." Die Impfpflicht könne auch ohne Impfregister überwacht werden. Wie, dazu nennt er bisher keine Details.

Wer entscheidet über eine allgemeine Corona-Impfpflicht?

Eine Impfpflicht erfordert ein Gesetzgebungsverfahren und muss von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. Sie wird im Infektionsschutzgesetz verankert.

Gibt es genug Impfstoffe für alle?

Es sieht gut aus: "In Deutschland steht genügend Impfstoff für alle bereit", schreibt das Bundesgesundheitsministerium. Von den rund 660 Millionen Dosen, die seit Beginn der Pandemie bestellt wurden, ist etwa ein Viertel verimpft, so die Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken.

Rund 400 Millionen Dosen stehen demnach für 2022 und 2023 bereit. Die Verträge mit den Herstellern sehen nach Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz vor, dass bei Anpassungen an Virusvarianten wie Omikron immer die neuesten Vakzine ausgeliefert werden.

Wo wird geimpft?

Nicht in den Arztpraxen, hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung verkündet. Impfungen gegen den Willen der Patienten zu exekutieren, das kommt für KBV-Vorstand Andreas Gassen, nicht in Frage. "Die Praxen sind kein Ort, um staatliche Maßnahmen durchzusetzen, sondern leben vom Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient."

Auch eine Art Pflicht-Beratung von Impfunwilligen durch Kassenärzte lehnt der Verband ab. Die Politik müsse das Problem schon selbst lösen.

Bei der Masern-Pflichtimpfung ist bislang kein Boykott durch Kassenärzte bekannt geworden. Gegen Corona immunisiert wird aktuell in Arztpraxen, Impfzentren, an mobilen Impfstationen und ab 8. Februar auch in Apotheken.

Wann kommt die Impfpflicht frühestens?

Ziel der Befürworter einer Impfpflicht ist: Vor der nächsten Welle soll das Gesetz in Kraft sein, spätestens im Herbst.

Die FDP-Abgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist zuversichtlich, dass es im Bundestag schnell gehen kann: "Ich gehe davon aus, dass die Impfpflicht im April/Mai kommt", sagte sie in der BR-Sendung kontrovers. Ähnlich hatte sich Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Fernsehinterview geäußert.

Allerdings: Bis eine Impfpflicht tatsächlich umsetzbar ist, dürfte es noch dauern. Im Bundestag rechnete Lauterbach vor: "Wir brauchen für die Umsetzung der Impfpflicht mindestens fünf bis sechs Monate, das heißt, wenn wir sie jetzt beschließen, dann umsetzen, dann sind wir im Herbst gerüstet. Wir müssen handeln!"