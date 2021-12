Impfpflicht: Union macht Druck auf Ampelregierung

Noch gibt es hierzulande keinen genauen Plan, ob und wann es zu einer allgemeinen Impfpflicht gegen Corona kommen wird - anders als beispielsweise in Österreich. Aus Sicht der Unionsfraktion im Bundestag muss sich das schnell ändern. Deshalb hat sie jetzt einen Brief ans Kanzleramt geschickt. Sechs Seiten umfasst er - und 17 Fragen.

Unternimmt die Bundesregierung alles Nötige und Mögliche?

Angesichts der drohenden Ausbreitung der Omikron-Variante seien die Menschen "verunsichert und fragen mit Recht, ob die neue Bundesregierung alles Nötige und Mögliche zur Bekämpfung der Pandemie unternimmt": So steht es in dem Schreiben, das der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Thorsten Frei, an Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) adressiert hat.

Vor allem will die Union wissen, ob die neue Bundesregierung einen eigenen Gesetzentwurf im Bundestag einbringen will. CDU und CSU halten das für unbedingt nötig - "angesichts der grundrechtsrelevanten Dimension des Themas sowie der rechtstechnischen Komplexität und des hohen Begründungsbedarfs".

Wie könnte die Kontrolle aussehen - braucht es ein Impfregister?

Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, die Regierung stehe "teilnahmslos am Rand" oder stehle sich aus der Verantwortung, betonen die Schwesterparteien: "Dies wäre weitere Nahrung für die Verunsicherung der Menschen in unserem Land und Gift für die entschlossene Bekämpfung der Pandemie."

In dem Fragenkatalog geht es unter anderem darum, wie man kontrollieren könnte, ob sich die Menschen an die Impfpflicht halten oder nicht. Außerdem müsse sich die Regierung Gedanken darüber machen, ob es ein Impfregister braucht. Und: Wie schätzt sie die Gefahr für die kritische Infrastruktur ein - also etwa die Gesundheits-, Nahrungsmittel-, Wasser- und Stromversorgung?

Union wirft Ampelregierung "passive Haltung" vor

Seit kurzem ist die Union nicht mehr in der Regierung, sondern in der Opposition. Auch das zeigt der Brief ans Kanzleramt. Neben den 17 Fragen enthält er deutliche Kritik: Es verwundere schon sehr, dass die Bundesregierung zur Impfpflicht-Debatte "bisher eine passive Haltung einnimmt und es bei bloßen Verweisen auf den Bundestag belässt", beklagt Thorsten Frei in dem Schreiben. Und er macht Druck: Kanzleramtschef Schmidt möge den Fragenkatalog noch vor Jahresende beantworten.

Der Ethikrat hat gestern eine Empfehlung vorgelegt, wonach die Impfpflicht auf "wesentliche Teile der Bevölkerung" ausgeweitet werden soll. Die Bund-Länder-Runde hatte Bundestag und Bundesregierung aufgefordert, alles Nötige vorzubereiten. Und Bundeskanzler Scholz (SPD) hatte am Dienstag mit Blick auf eine allgemeine Impfpflicht betont: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir davon Abstand nehmen sollten."