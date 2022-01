Impfpflicht: Streit über Folgen für ungeimpfte Beschäftigte

Wenn die Bundesagentur für Arbeit Schlagzeilen macht, ist das meistens eine reine Routine-Angelegenheit. Monat für Monat veröffentlicht die Nürnberger Behörde die Zahlen vom Arbeitsmarkt, und wegen der stabilen Lage dort bietet die Statistik zurzeit eher keinen Anlass für Diskussionen. Anders verhält es sich mit einem Interview, das Detlef Scheele, Vorstandschef der Bundesagentur, am Wochenende den Zeitungen der Funke-Gruppe gegeben hat. Darin äußert er sich zu den Folgen, die eine allgemeine Impfpflicht für ungeimpfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben könnte.

Droht ungeimpften Bewerbern Ablehnung?

Sollte eine solche Impfpflicht eingeführt werden – verbunden mit entsprechenden Rechtsfolgen bei Verstößen – könnten Arbeitgeber Bewerbungen von Ungeimpften ablehnen, so Scheele. Und die Bundesagentur müsste dann nach seinen Worten prüfen, "ob eine fehlende Impfung zu einer Sperrzeit führt". Das würde bedeuten, dass Betroffene nach Jobverlust für eine bestimmte Zeit kein Arbeitslosengeld bekämen.

Kubicki kritisiert Umgang mit Ungeimpften

Die Äußerungen von Scheele rufen in Berlin zum Teil Unverständnis hervor. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki gibt zu bedenken, dass eine solche Impfpflicht nicht eingeführt würde, "damit die Bundesagentur jetzt noch ein paar Sperrzeiten verhängen kann".

Auf Anfrage des ARD-Hauptstadtstudios macht der FDP-Politiker deutlich: "Mich besorgt der Eifer, mit dem inzwischen nach rechtlichen Nachteilen gesucht wird, die man den Ungeimpften noch zufügen kann." Aus seiner Sicht zeigt die Omikron-Welle, dass nicht Ungeimpfte im Besonderen ein Problem darstellten, sondern Infizierte im Allgemeinen – unabhängig davon, ob Letztere geimpft, genesen oder ungeimpft seien.

Linke fordert besseren Infektionsschutz am Arbeitsplatz

Kritik am Vorstoß der Bundesagentur kommt auch von der Linken: Fraktionsvize Susanne Ferschl spricht sich dagegen aus, "den Arbeitsmarkt zum Flaschenhals des Infektionsschutzes zu machen". Stattdessen müssten Beschäftigte besser vor einer Infektion am Arbeitsplatz geschützt werden. Die Allgäuer Abgeordnete sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, Schutzmaßnahmen auszubauen und Kontakte im Betrieb zu verringern.

Aus Sicht des neu gewählten Grünen-Chefs Omid Nouripour wäre es nicht hilfreich, eine Kürzung von Sozialleistungen "ins Schaufenster zu stellen". Das gelte gerade in Zeiten, in denen Menschen wegen steigender Energiepreise in Not gerieten. Nouripour fügt jedoch hinzu, dass er die Einlassungen von Scheele anders verstanden habe. Dieser habe sich lediglich dazu geäußert, wie die Bundesagentur auf eine neue Rechtsgrundlage reagieren könnte.

Diskussion über Ungeimpfte: Grüne ermahnen Kubicki

Nouripour nimmt sich wiederum den Bundestagsvize vor: Es sei dessen Entscheidung, wie er zu einer allgemeinen Impfpflicht stehe, so der neue Grünen-Chef. Kubicki lehnt eine solche Impfpflicht ab. "Aber ein bisschen Contenance in der Tonlage" wäre für die Debatte von Vorteil, sagt Nouripour.

Sperrzeiten für Ungeimpfte: Gesetzesregelung steht aus

Aus dem Arbeitsministerium heißt es zur Diskussion über Sperrzeiten für ungeimpfte Beschäftigte: Diese kämen grundsätzlich nur infrage, wenn die Arbeitnehmer das Ende des Arbeitsverhältnisses selbst herbeigeführt hätten. Und auch dann nur unter der Bedingung, dass die Beschäftigten keinen wichtigen Grund für ihr Verhalten – in diesem Fall: die Weigerung, sich impfen zu lassen – angeben könnten.

Wie sich eine allgemeine Impfpflicht auf den Bezug von Arbeitslosengeld auswirken würde, könne aber erst auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung bewertet werden, so eine Ministeriumssprecherin. Und ein solches Gesetz steht ja noch aus: Das parlamentarische Verfahren zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht hat gerade erst begonnen – Ausgang offen.