Corona-Impfpflicht: SPD und Grüne dämpfen Erwartungen

Spätestens bis März wollte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eine allgemeine Corona-Impfpflicht einführen. Das Ziel ist offenbar nicht mehr zu erreichen. Gründe dafür sind der Zeitplan des Bundestags und des Bundesrats sowie komplizierte juristische Fragen, wie der "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe) aus Koalitionskreisen erfuhr.

Zäher Gesetzgebungsprozess

Bevor der Bundestag ohne Fraktionsvorgaben über die Impfpflicht abstimmt, ist eine "Orientierungsdebatte" im Januar im Gespräch. Die SPD strebt den Abschluss eines Gesetzgebungsprozesses "im ersten Quartal" an, also bis Ende März. Die dann folgende nächste reguläre Sitzung des Bundesrates stünde am 8. April an.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte dem Berliner "Tagesspiegel": "Die Beratungen im Bundestag sollten wir im ersten Quartal zum Abschluss bringen." Das sei ein anspruchsvoller Zeitplan. Mit Blick auf mögliche Verzögerungen betonte Wiese, die Impfpflicht wirke ohnehin nicht kurzfristig, sondern sei "perspektivisch eine Vorsorge für den kommenden Herbst und Winter".

Haßelmann: "Fundierte und sehr sorgfältige Beratung"

Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Britta Haßelmann, betonte: "Das ist keine einfache Entscheidung, das bedeutet einen tiefen Eingriff." In den Fraktionen müsse zunächst diskutiert werden, welche Vorstellungen es gebe. "Und dann können wir Ende Januar die öffentliche Debatte im Bundestag darüber führen", sagte Haßelmann den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). Die Frage sei "so relevant und weitgehend", dass es eine "fundierte und sehr sorgfältige Beratung" brauche. Haßelmann selbst hat sich bereits öffentlich für eine Impfpflicht ausgesprochen.

Buschmann: Keine juristischen Probleme

Die Abgeordneten müssten sich die Zeit für eine sorgfältige Abwägung dieser schwierigen Frage nehmen, findet auch Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Dennoch fordert er eine rasche Entscheidung über eine allgemeine Impfpflicht. "Der Bundestag sollte schnell entscheiden, ob eine Impfpflicht eingeführt wird. Und wenn ja, für wen", sagt Buschmann der "Bild am Sonntag". Er kündigte im Falle einer Zustimmung der Abgeordneten eine zügige Umsetzung an. "Gesetzgebungsverfahren dauern in der Regel sechs bis zwölf Monate. Bei der Entscheidung über eine Impfpflicht wird es deutlich schneller gehen", so Buschmann.

Dass eine Impfpflicht an juristischen Einwänden scheitern könnte, glaubt Buschmann nicht. "Immer mehr Juristen sagen, dass man eine Impfpflicht gut begründen kann, wenn sie hilft, einen drohenden Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern, und dafür auch andere Schutzmaßnahmen, die tief in die Freiheit eingreifen, entfallen können."

Aus Zeitgründen lehnt Buschmann aber die Einführung eines Impfregisters für die Impfpflicht ab. Bei Verstößen gegen die Impfpflicht will Buschmann Bußgelder verhängen und die Anordnung ähnlich kontrollieren lassen wie die 3G-Pflicht im öffentlichen Nahverkehr oder Parkverbote. Jeder müsse allerdings noch die Chance haben, sich impfen zu lassen", betonte der FDP-Politiker. "Ich rechne daher mit wenigen Monaten, die zwischen Inkrafttreten des Gesetzes und der Geltung der Impfpflicht für die Bürger liegen würden."

Union fordert mehr Tempo

Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei forderte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf, in der Frage aktiver zu werden. "Der Bundeskanzler kann jetzt nicht mit verschränkten Armen warten, ob es Vorschläge aus dem Parlament gibt oder nicht. Da wird wertvolle Zeit vertrödelt. Das ist das Gegenteil von Führung, das ist Arbeitsverweigerung", sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag".

Deutscher Städtetag drängt zur Eile

Der Deutsche Städtetag unterstützt Pläne zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht ebenfalls und setzt auf eine rasche Entscheidung. "Um die Pandemie hinter uns zu lassen, müssen wir ganz überwiegend geimpft sein, das schaffen wir vermutlich nur mit einer allgemeinen Impfpflicht", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er mahnte: "Die notwendige Debatte dazu muss der Bundestag zügig führen und entscheiden. Dann würden wir besser gerüstet in die fünfte Welle gehen."

Die Frage einer allgemeinen Impfpflicht war auch Thema der Bund-Länder-Beratungen am Freitag. "Alle 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben sich dazu bekannt, dass sie für eine allgemeine Impfpflicht sind", hatte Kanzler Scholz im Anschluss gesagt.

Mehrheit der Bürger befürwortet Impfpflicht

Ähnlich sieht es auch die Mehrheit der Bürger. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" befürworteten 61 Prozent eine Impfpflicht gegen das Coronavirus, 32 Prozent sind dagegen, sieben Prozent machten keine Angabe.